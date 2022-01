Marinha abre inscrições de concurso para Escola Naval

A Marinha do Brasil (MB) abriu na segunda-feira, 17, as inscrições para o concurso da Escola Naval, instituição de ensino superior da Marinha. São 20 vagas, com exigência de Ensino Médio completo, sendo 12 para mulheres e oito para homens.

Para concorrer, o participante precisa ter nacionalidade brasileira, não ser casado ou não ter união estável, não ter filhos, e ter entre 18 anos completos e 23 anos incompletos até 30 de junho de 2023.

As inscrições para o concurso serão aceitas até o dia 13 de fevereiro no site da Marinha do Brasil. A remuneração mensal durante o curso é de R$ 1.574,12.O concurso será composto por uma prova escrita objetiva e redação, que vão ocorrer por dois dias seguidos.

No primeiro dia, será aplicada uma prova com 40 questões: 22 de matemática e 18 de língua inglesa. No segundo dia são mais 40 questões, sendo 22 de física e 18 de língua portuguesa, além de uma redação.

