Secitece abre mais de 2.500 vagas para cursos profissionais gratuitos

As aulas ocorrerão no formato online e irão abranger áreas como Ambiente e Saúde

O Secitec lança na próxima segunda-feira, 24, a programação de Cursos de Formação Inicial e Continuada para o primeiro bimestre de 2022. A programação completa será feita pelo perfil no Instagram na Secitec. Segundo a entidade, ao todom serão 2.580 vagas gratuitas para 43 cursos de 24 Centros Vocacionais Tecnológicos.

A programação é uma iniciativa do Governo do Ceará. Já os cursos integram os centros coordenados pelo Instituto Centec. As aulas serão realizadas na modalidade online e abrangem as áreas de Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócio, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Recursos Naturais.

Durante a live, estará presente o titular da Secitece, Carlos Décimo, acompanhado do presidente do Centec, Silas Alencar, da coordenadora de Educação Profissional da Secitece, Katiane Queiroz e do Diretor de Extensão Tecnológica e Inovação do Centec, Herminio Lima.



