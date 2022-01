TJCE anuncia concurso para analista judiciário e oficial de justiça

Presidente do órgão assinou nesta terça-feira, 25, uma portaria que institui a comissão organizadora do certame

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) vai realizar um novo concurso público para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 25, pela presidente da corte, Maria Nailde Pinheiro, logo após assinar uma portaria que institui a comissão interna responsável pelo certame. O grupo fará o levantamento da carência de profissionais para definir o número de vagas imediatas e de cadastro de reserva. O quantitativo será conhecido após a publicação do edital, que ainda não tem previsão de quando será divulgado.

A banca organizadora será escolhida somente após o parecer final da comissão. O colegiado será coordenado pela desembargadora Lisete de Sousa. O Tribunal não informou prazo para a conclusão dos trabalhos do grupo.

De acordo com Nailde Pinheiro, a abertura do novo certame faz parte de uma estratégia que tem o objetivo de tornar mais eficientes os serviços prestados ao público, além da valorização das categorias profissionais atuantes na corte.

“Esta iniciativa integra o conjunto de ações do Projeto Avançar, executado nesta gestão com o objetivo de assegurar uma prestação de serviços mais célere, efetiva e humanizada. Também faz parte da nossa política permanente de valorização dos magistrados e servidores”, afirmou a desembargadora do TJCE em vídeo publicado nas redes sociais.

O último concurso público da corte cearense ocorreu em 2019, para o cargo de técnico judiciário, com oito vagas de preenchimento imediato e 300 para cadastro de reserva. A banca organizadora foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo a presidente, as nomeações dos candidatos aprovados têm ocorrido com regularidade. "Mesmo atravessando um momento difícil, de restrições, devido à pandemia, o Tribunal de Justiça seguiu convocando os aprovados. Desde o ano passado, já foram chamados 90 candidatos. Também já chamamos 32 novos juízes de um outro concurso", ressaltou Pinheiro.

