Detran emite CNH popular do sábado, 13 à terça-feira, 16; veja cidades

Atendimento acontecerá a candidatos inscritos no programa, que precisam conferir status da requisição no site do Detran; quantidade de emissões por município será proporcional ao número de habitantes

O Departamento Estadual de Trânito do Ceará (Detran-CE) atenderá a candidatos inscritos no programa CNH Popular em 16 municípios entre este sábado, 13, e a próxima terça-feira, 16. Confira abaixo como receber o atendimento, documentação necessária e lista de cidades que serão contempladas.

Calendário do programa CNH Popular

Sábado, 13 de novembro (13/11)

São Benedito

Missão Velha

Itapajé

Jaguaribe

Nova Russas

Quixeramobim

Domingo, 14 de novembro (14/10)

Carnaubal

Assaré

Camocim

Morada Nova

Independência

Quixeramobim

Segunda-feira, 15 de novembro (15/11)

Viçosa do Ceará

Lavras da Mangabeira

Camocim

Icapuí

Crateús

Terça-feira, 16 de novembro (16/11)

Orós

Crateús

Sobre o assunto Detran faz alerta para possíveis golpes envolvendo a CNH Popular

Feriado nacional: veja o que abre e o que não abre nesta segunda, 15

Governo prepara Refis de impostos e dívidas com o Detran; saiba as condições

Como receber atendimento do programa CNH Popular

Os candidatos inscritos no programa CNH Popular devem, primeiramente, checar o status da solicitação pelo site do Detran-CE. Caso a solicitação esteja programada para atendimento nestas datas, é necessário comparecer aos locais de atendimento com a documentação exigida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Documentos para receber a CNH Popular

A documentação necessária para os candidatos aprovados no programa CNH Popular é:

Documento de identidade (RG)

Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Declaração do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) como beneficiário do programa Bolsa Família)

Para pessoas com deficiência, é necessário também apresentar laudo médico com código CID. Egressos do sistema prisional precisam, ainda, entregar declaração de egresso, emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Todos os documentos precisam ter a via original e uma cópia. A cópia do documento de identidade (RG) deve conter, obrigatoriamente, a frente e o verso do registro. Todas as cópias precisam estar legíveis.

CNH Popular: quantidade e ordem de atendimento

O Detran-CE fará o registro dos candidatos à CNH popular em quantidade proporcional à população de cada município. A ordem de atendimento também seguirá este critério.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Nova diretoria da Funsaúde toma posse sob críticas de perda de autonomia

Governo lança programa com meta de suprir 90% das demandas de Saúde na região do paciente

Rodovias federais do Ceará recebem operação para feriadão; veja horários de redução de fluxo

Uece promove nova edição da Semana Universitária entre 22 e 26 de novembro

Municípios citam baixa procura e erros logísticos como causa de desperdício de vacinas

Uece: primeira fase do Vestibular 2022.1 acontece na segunda-feira, 15

Tags