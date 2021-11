Complexo Hospitalar da UFC negocia contrato para manter atendimentos pelo SUS

Para continuar prestando serviços à população é necessário renovar a contratualização com a Prefeitura de Fortaleza. Contratos vigentes expiram no dia 6 de dezembro

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC) responde por cerca de 45% dos partos de alto risco de Fortaleza e por um a cada quatro transplantes realizados no Ceará, sendo também o único a tratar de doenças raras de adultos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Para continuar prestando serviços à população, no entanto, é necessário renovar a contratualização com a Prefeitura de Fortaleza. Os contratos vigentes expiram no dia 6 de dezembro.



O complexo é composto pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), onde cada um possui um contrato específico com a prefeitura para o recebimento dos recursos do SUS, sendo ambos os acordos foram firmados há cinco anos. Para que a renovação seja efetivada, é levado em conta a atualização dos valores, considerando a inflação no período, para que os serviços possam continuar sendo ofertados com a mesma qualidade e volume.

Sobre o assunto Uece: primeira fase do Vestibular 2022.1 acontece na segunda-feira, 15

Detran emite CNH popular do sábado, 13, à terça-feira, 16; veja cidades

17 anos de Raio: especialistas falam sobre política de segurança pública que cresce no Estado

Febre maculosa: entenda o que é a doença e quais os sintomas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os valores atuais se referem ao ano de 2016. O montante a ser definido nos novos contratos será aplicado até o ano de 2026. De acordo com informações do portal da UFC, a universidade, a EBSERH (empresa pública responsável pela administração dos hospitais universitários) e a Prefeitura de Fortaleza estão em fase de negociação desses valores.

A negociação visa ofertar e crescer em relação aos serviços atualmente ofertados para que a população cearense não tenha nenhum prejuízo. Segundo o superintendente do Complexo Hospitalar UFC/EBSERH, Carlos Augusto Alencar Júnior, não é possível manter, nesta nova vigência contratual, os mesmos serviços atualmente prestados com os recursos financeiros estabelecidos há cinco anos.

O reitor Cândido Albuquerque também reforça que a parceria entre a UFC e a Prefeitura de Fortaleza é importante para a manutenção dos atendimentos do Complexo Hospitalar através do SUS, que sempre se mostrou eficaz. O complexo exerce um papel fundamental na saúde da população cearense, especialmente no que se refere à assistência terciária, fazendo referência à de maior complexidade.



Serviço à população cearense

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) é o único hospital terciário que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) contratualizado pela Prefeitura de Fortaleza, atuando em 33 especialidades. Por dia, a unidade realiza cerca de mil consultas, atendendo principalmente a população mais carente da Capital e também do interior. Além disso, o hospital é responsável por 25% dos transplantes realizados no Estado e 5% de todos os transplantes de medula óssea do Ceará.

A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC) é a única do Estado a fazer cirurgia fetal, ou seja, quando o feto é operado ainda no útero da mãe. Ao todo, 18 procedimentos já foram realizados. Ainda, a unidade conta com mais de 50 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cuidados intermediários neonatais.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags