Feriado: rodoviárias de Fortaleza devem receber 27 mil passageiros e 130 viagens extras

É recomendado aos passageiros adquirir os bilhetes com antecedência e chegar ao terminal uma hora antes do embarque

Durante o feriado prolongado da Proclamação da República, nesta próxima segunda-feira, 15, cerca de 27 mil passageiros devem passar pelas rodoviárias de Fortaleza, principalmente na rodoviária João Thomé, no bairro de Fátima. As estimativas são da Agência Reguladora do Ceará (Arce). Além disso, para atender à demanda de embarques, as empresas de transporte disponibilizarão 130 viagens extras desta sexta-feira, 12, até a terça-feira, 16.

A expectativa de público representa um aumento de 24% em relação à movimentação normal nas rodoviárias, na semana anterior, conforme a Arce. A empresa que realiza a administração das rodoviárias da Capital, Socicam, também destacou que esse número ainda pode aumentar de acordo com a demanda de viagens nos próximos dias.

O percentual da movimentação de passageiros deste ano em, comparação ao mesmo período de 2020, ficou bem próximo. Naquele ano, houve aumento de 22% do público nos terminais rodoviários. O período foi marcado pelas eleições municipais, quando ocorreu grande fluxo de passageiros devido ao período eleitoral.

Para o feriado do dia 15 de novembro deste ano, os destinos mais procurados até o momento, no Ceará, estão sendo os municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Para fora do Estado, são: Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).

Enquanto estava na rodoviária João Thomé, na manhã desta sexta, 12, a estudante de Farmácia Letícia Marques, 22, disse acreditar que a movimentação de passageiros no período do feriado deve aumentar este ano. Ela comentou que quando foi comprar suas passagens, quase não havia mais bilhetes. “Estou indo para Crateús visitar a família e volto na quarta-feira. Sempre costumo fazer esse trajeto, no feriado os ônibus ficam mais lotados, e é muito difícil encontrar passagens para viajar. Meu ônibus está saindo meio-dia, porque não tinha passagem para outros horários. Mas a rodoviária, em si, está tranquila”, relatou.

De acordo com a dona de casa Joelda Rodrigues, 47, que seguiu para o município de Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza, a expectativa era encontrar a rodoviária mais lotada. “Estou indo pra casa, porque sou de Canindé, eu vim e passei a semana trabalhando aqui. De vez em quando venho dar uma ajuda aos meus parentes aqui em Fortaleza, e hoje estou voltando pra casa. Achava que ia estar mais lotado hoje, já que foi difícil pegar uma passagem, mas estou achando bem tranquilo mesmo. Inclusive eu só consegui passagem para 13h30min, porque não tinha outros horário”, disse. (Colaborou Gabriel Borges)

Medidas sanitárias

Os terminais seguem adotando as medidas sanitárias exigidas nos protocolos governamentais, como: exigência do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel; instalação de adesivos de distanciamento; divulgação de mensagens no sistema de som; instalação de pias externas para lavagem das mãos; e orientação aos passageiros quanto à necessidade do distanciamento social no âmbito do Terminal.

Protocolos de embarque

Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência; chegar ao terminal uma hora antes do embarque, conferir a documentação necessária, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Movimentação no Aeroporto

A previsão para o Aeroporto Internacional de Fortaleza é de uma média de 99 voos por dia e 14 mil passageiros, entre os dias 12 a 15 de novembro. Conforme a Fraport, empresa administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, não há previsão de voos extras para esse período do feriado prolongado.

Fiscalização nas rodovias do Ceará

Com o propósito de intensificar a fiscalização e reduzir os acidentes nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), iniciou desde as 18 horas desta sexta-feira, 12, a Operação Proclamação da República. A ação segue até as 18 horas da próxima segunda-feira, 15. A Operação conta com 406 policiais militares e visa também a prevenção de diversos tipos de crimes, tratando ainda a fluidez no trânsito com a saída e retorno nas rodovias estaduais.

Além dos 28 postos de fiscalização fixos no interior do Ceará e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o BPRE contará com mais dez pontos avançados com o auxílio de viaturas e motociclistas ao longo das rodovias, principalmente na CE-040 e na CE-085, principais vias de escoamento que dão acesso às praias do litoral cearense.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta sexta-feira, 12, a Operação Proclamação da República 2021, intensificando ações de fiscalização nas rodovias federais do Ceará. A operação vai acontecer durante os próximos quatro dias e terminará às 23h59min da próxima segunda-feira, 15. Na operação, também haverá ações educativas sobre o trânsito aos motoristas e passageiros.

Segundo a PRF, na operação, os motoristas serão orientados quanto à importância de serem prudentes na condução de seus veículos. O objetivo é prevenir e reduzir a gravidade de acidentes durante, principalmente, o feriado prolongado, onde haverá maior movimentação nas rodovias do Estado.



Orientações para os condutores



– Redobre sua atenção na estrada, respeite a sinalização e trafegue sempre em velocidade segura;

– Não esqueça de ligar os faróis mesmo durante o dia. Isso permite que seu veículo fique mais visível aos outros motoristas;

– Ao transportar crianças, fique atento às normas de segurança: crianças com até um ano (bebê conforto ou conversível); crianças de um a quatro anos (cadeirinha); e crianças de cinco a sete anos (assento de elevação);

– Mantenha distância de segurança do veículo da frente;

– Não ingerir bebida alcoólica e dirigir;

– Não fazer uso de celular ao volante;

– Use o cinto de segurança. Todos devem utilizar o equipamento, até mesmo aqueles que estiverem nos assentos traseiros;

– Realize a ultrapassagem com segurança.

– Para motociclistas, faça uso correto do capacete.

Confira dicas para uma viagem segura

- Descanse bem antes de assumir a direção do veículo. O sono pode ser tão prejudicial quanto o consumo de bebida alcoólica;

- Verifique se a sua documentação e a do veículo estão em dia;

- Respeite os limites de velocidade e evite recuperar o tempo perdido ao sair de congestionamentos;

- Só ultrapasse com segurança e em locais permitidos pela sinalização;

- Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo telefone 191.

