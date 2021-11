Kitesurfe: projeto investe na formação de novos talentos no Cumbuco

De segunda a quinta-feira, são ofertados cursos gratuitos para jovens entre 8 e 16 anos. As aulas acontecem na KiteHouse, no Cumbuco. Ceará é referência na prática do esporte

O projeto Kitesurf Integra tem investido na formação de novos talentos na praia do Cumbuco, Região Metropolitana de Fortaleza. De segunda a quinta-feira, são ofertados cursos gratuitos para jovens entre 8 e 16 anos. As aulas acontecem na KiteHouse, pela manhã e à tarde. Os ventos constantes de até 60km/h colocam o Ceará entre as melhores regiões para a prática do esporte.

Para participar da formação é necessário que o aluno esteja matriculado e frequente ativamente em uma instituição de ensino. As inscrições são feitas pelo Instagram oficial da Proativa Consultare. Após ter a inscrição aprovada, o aluno receberá o material para prática esportiva.

Na manhã dessa sexta-feira, 12, foram realizadas aulas gratuitas de introdução ao kitesurfe para alunos da escola Helena Aguiar Dias, por meio da ação “Kite Day”. A atividade ocorreu na KiteHouse.

O Kitesurf Integra é apresentado pela Proativa Consultare com patrocínio da Enel, por meio da Lei de incentivo ao esporte do Estado do Ceará.

Praia limpa

Neste sábado, 13, o projeto promove uma ação de limpeza de praias e palestras, em função da iniciativa “Nós Somos a Mudança”. O encontro será às 8h, na KiteHouse.

A ação integra um dos ODS, sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) para o estímulo do desenvolvimento social, econômico e ambiental no Brasil e no mundo. São dezessete no total, abrangendo desde o cuidado com o meio-ambiente até a erradicação da fome.

Estabelecidos em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, os objetivos têm um prazo estipulado de 15 anos, conhecido como Agenda 2030. O objetivo 11, alvo da ação no sábado, é o fomento a “Cidades e Comunidades Sustentáveis''.

A sustentabilidade que o projeto estimula é tema recorrente em assuntos internacionais. Entre o dia 1 e 12 de novembro de 2021, acontece a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou Conferência das Partes, conhecida como COP. Em Glasgow, na Escócia, a preservação do meio-ambiente será a protagonista.

