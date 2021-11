Feriado nacional: veja o que abre e o que não abre nesta segunda, 15

Nesta segunda-feira, 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República do Brasil. Trata-se de um feriado nacional, por isso alguns serviços terão horário de funcionamento alterado ou ficarão fechados em Fortaleza.



Confira informações sobre o que abre e o que não abre na Capital cearense durante a data:





Centro Fashion

O Horário de funcionamento do Centro Fashion é de terças-feiras aos sábados, das 9h às 19h; aos domingos e às segundas-feiras, o Centro Fashion está fechado. Logo, na segunda-feira, independente de ser feriado, o centro comercial estará fechado.



Entretanto, para quem quiser comprar com as marcas presentes no Centro Fashion Fortaleza, basta acessar a Feira Digital no site www.centrofashion.com.br/feiradigital.





RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Os shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy terão funcionamento normal neste feriado. Lojas, quiosques, operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Exceção para órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde, que fecham, além das academias que terão horários diferenciados. As plataformas de vendas RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br) têm atendimento normal, das 10h às 21h.

Shopping Aldeota

O Shopping Aldeota funcionará normalmente. Das 12h às 19h (Praça de Alimentação) e das 13h às 19h (Lojas).

Grand Shopping Messejana

O horário de funcionamento do Grand Shopping nesta segunda-feira, 15, será das 10 às 22h, com Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação funcionando normalmente. O Banco Itaú estará fechado, assim como as clínicas Seu Médico e Unimed, que estão localizadas no shopping.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Metrofor

As informações sobre horários e quais linhas estarão funcionando serão divulgadas em breve.



Correios

Nenhuma agência dos Correios funcionará durante o feriado. As unidades só voltarão no dia seguinte, terça-feira, 16.

Enel

A Enel Ceará montou um esquema de atendimento para o feriado, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.



O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio dos redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento da empresa estarão fechadas. O funcionamento será normalizado a partir da terça-feira, 16. Nas cidades de Fortaleza, Aracati, Barbalha, Beberibe, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mauriti, Missão Velha, Paracuru, Paraipaba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá, o atendimento é feito por meio do agendamento no site www.enel.com.br ou na própria loja.

O POVO entrou em contato com outros estabelecimentos, como os shoppings Del Paseo, Benfica, Parangaba e Iguatemi, e aguarda a divulgação de suas programações.

