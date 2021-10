Detran faz alerta para possíveis golpes envolvendo a CNH Popular

O Departamento de Trânsito (Detran) alertou as pessoas para possíveis golpes envolvendo o programa da CNH Popular. Um aviso foi feto pelo Instagram da instituição, no último sábado, 16.



Conforme o órgão, os golpistas estão se aproveitando da retomada do programa da CNH popular, que é feito por cadastro virtual, para enviar links de origem duvidosa.

O Detran aconselha que usuários não considerem qualquer link enviado por aplicativos de mensagens ou redes sociais. O cadastro da CNH Popular é feito exclusivamente pelo site oficial do Detran-CE.

O programa do Governo do Estado do Ceará dá aos cidadãos de baixa renda o direito à isenção de taxas para a emissão da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH), válido para as categorias A (moto) e B (carro).

Veja como realizar a inscrição

- Entrar no site do Detran/CE (www.detran.ce.gov.br);

- Selecionar a opção "Habilitação" e seguir para a aba "Serviços de Habilitação";

- Em seguida, digitar o número do CPF;

- Será necessário anexar ao cadastro um comprovante de residência, o RG, a identificação do Número de Identificação Social, o NIS (para quem faz parte do Bolsa Família) e o CPF;

- Após anexar os documentos, basta finalizar o cadastro e acompanhar o processo pelo próprio site. A confirmação também deverá chegar via e-mail (cadastrado durante o processo).

