Centro Administrativo do Cambeba mantém atividades suspensas nesta sexta, 10

Previsão é que as atividades presenciais dos órgãos que funcionam no Centro sejam retomadas na próxima segunda-feira, 13

Quatro dias após o registro de um incêndio na sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Centro Administrativo do Cambeba, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) permanecem no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar possível reignição de chamas, como ocorrido na última terça-feira, 7, pouco mais de 24 horas após o primeiro incidente. Nesta quinta-feira, 9, a Secretaria de Administração e Planejamento do Ceará (Seplag) informou, por meio de nota, que as atividades presenciais de todos os órgão do Centro Administrativo seguirão suspensas até esta sexta, 10. O expediente será retomado na próxima segunda-feira, 13, data em que os ônibus que fazem o transporte dos servidores também voltarão a circular.



Nessa quarta, 8, a Defesa Civil de Fortaleza conseguiu ter acesso ao prédio com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), para realizar a vistoria técnica. O procedimento dará origem a um relatório sobre os danos estruturais causados pelo fogo e as providências que deverão ser tomadas para a restauração do imóvel. O laudo, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão, será entregue à administração do TJCE nesta sexta-feira, 10.



Segundo a Secretario de Administração e Infraestrutura do Tribunal, há um corpo de técnicos e engenheiros especialistas monitorando e avaliando diuturnamente a estrutura do prédio. O fogo atingiu pelo menos três pavimentos do imóvel no setor administrativo. Em virtude do incêndio, a presidência do órgão passou a utilizar, de forma provisória, parte das instalações do Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz.

Rotina processual



Ainda que tenha afetado parte das atividades presenciais, o incêndio no prédio do TJCE não interrompeu os julgamentos e as audiências previstas para setembro. Segundo o órgão, magistrados e servidores continuam atendendo as demandas processuais em regime de teletrabalho, por meio de videoconferências.



De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Tribunal, ainda na última segunda-feira, 6, dia em que o incêndio foi registrado, foram proferidos 7.806 despachos, 2.462 decisões, 1.486 julgamentos e 2.851 baixas processuais em 24 salas de audiência remotas.



Os números consideram as atividades de todas as unidades judiciárias do Estado, tanto na Capital como do Interior. Para o titular da Seplag, Marcelo Maia, os números indicam que o nível de produtividade do órgão não foi significativamente afetado.

“Os resultados obtidos na segunda-feira nos mostram que mantivemos uma boa produtividade judicial", destaca. A título de comparação, o gestor ainda lembra que nas segundas-feiras dos meses de julho e agosto foram realizados em média 8.002 despachos, 2.630 decisões, 1.935 julgamentos e 3.167 baixas processuais.



