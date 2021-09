Incêndio no TJCE: objetos históricos são retirados do Memorial do Poder Judiciário

Entre eles, o manuscrito original do projeto do Código Civil brasileiro, de 1916

As principais peças e documentos do Memorial do Poder Judiciário cearense estão sendo deslocados para o auditório da Corregedoria-Geral da Justiça, após incêndio no prédio do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) dessa segunda-feira, 6. Segundo o TJCE, a alta temperatura e fuligem ocasionadas pelo fogo podem prejudicar os materiais.

Entre eles, o manuscrito original do projeto do Código Civil brasileiro, de 1916. O documento é de autoria do jurista cearense Clóvis Beviláqua e é considerado uma das principais peças do acervo.

"O acervo do Memorial do Judiciário tem valor imensurável à preservação da história da Justiça cearense e, por isso, com toda segurança e supervisão do Corpo de Bombeiros, os trabalhos continuarão até que todos os objetivos sejam retirados", afirma o TJCE em nota.

O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira, 6. Ele começou no Almoxarifado e atingiu três andares do prédio do TJCE, onde funciona a área administrativa.

