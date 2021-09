Incêndio atinge sede do Tribunal de Justiça do Ceará; veja vídeo

Fogo teve início no almoxarifado do órgão. Expediente do dia foi suspenso. Ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira, 6, a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Localizado no bairro Cambeba, em Fortaleza, o órgão suspendeu o expediente do dia. Ninguém ficou ferido.

"O fogo ficou concentrado na recepção e no lado direito do prédio. Conseguimos fazer o trabalho preventivo para que não se expandisse a toda a estrutura", explica Coronel Ronaldo Lopes, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Ele explica ainda que estrondos ouvidos no local se devem a expansão de compressores de ar da central de ar-condicionado.

Segundo a assessoria de imprensa do TJCE, as chamas se iniciaram por volta das 4h15min no almoxarifado do prédio. No momento em que começou o incêndio, apenas profissionais que atuam na segurança do centro administrativo estavam no local.

As causas do incêndio estão sendo investigadas e os danos serão avaliados pela Defesa Civil após as chamas serem debeladas completamente. Toda a área, que concentra o Centro Administrativo, está isolada.

A intensa fumaça causada pelo incêndio pode ser vista a partir de diversos bairros da Capital.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local desde as 5 horas. Cerca de sessenta bombeiros tentam controlar as chamas para que não atinjam outros locais no Centro Administrativo do Cambeba, que abriga diversas secretarias estaduais e órgãos públicos.

A Enel também enviou equipes para o local a fim de interromper o provimento de energia elétrica e evitar outros danos.

Expediente suspenso

Devido ao incêndio, o TJCE suspendeu o expediente desta segunda-feira, 6. Outros órgãos públicos também adotaram a mesma decisão. Os servidores que chegam ao Centro Administrativo do Cambeba estão sendo orientados pelos a voltar para casa.

"Recomendamos que as pessoas não venham para não inalar essa fumaça, que é perigosa; também para não atrapalhar o fluxo das viaturas dos bombeiros", solicitou o coronel Ronaldo Araújo.

O Governo do Estado afirma que a previsão inicial é de que o expediente seja retomado às 13h30min desta segunda, caso as chamas sejam controladas pela manhã, exceto no Tribunal de Justiça. Os servidores da Justiça cumprirão as atividades de forma remota (home office).



Com informações da repórter Mônica Damasceno/ Rádio O POVO CBN

