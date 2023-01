Hora de Plantar já distribui sementes no Cariri em 2023

Programa estadual atua com pequenos agricultores para plantio de vegetais antes da quadra chuvosa; gerente da Ematerce conversou com a rádio CBN Cariri

O programa Hora de Plantar, do Governo do Estado, já iniciou a distribuição de sementes em 2023. Nessa terça-feira, 10, o gerente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) na região do Cariri, Sérgio Linhares, conversou com a rádio CBN Cariri para detalhar o projeto.

A distribuição de sementes no Cariri começou ainda em dezembro de 2022. Sérgio pontuou que as entregas em Juazeiro do Norte ocorrem desde a última quinta-feira, 5. São disponibilizados grãos de milho e sorgo forrageiro, cereal usado na alimentação de rebanhos.

As sementes são de variedades selecionadas, com fins de garantir alta produtividade. Para este ano, a expectativa é de distribuir, no Cariri, mais de 20 toneladas de grãos.

Para receber o auxílio é necessário estar cadastrado como agricultor familiar no Hora de Plantar. A Ematerce concede as sementes aos produtores como doação.

A distribuição é feita nas sedes da Ematerce, em secretarias de agricultura dos municípios e pelos sindicatos de trabalhadores rurais. Antes do recebimento, os produtores recebem um treinamento sobre melhores práticas de plantio e cultivo.

Nas sedes da Ematerce, o recebimento das sementes pode ser feito das 7h30min às 17h, de segunda a sexta-feira. No período de distribuição do Hora de Plantar não há fechamento para almoço, com o órgão funcionando de maneira contínua durante todo o expediente.

Segundo Linhares, apenas agricultores que já estão registrados no programa podem receber as sementes. Existe a possibilidade, no entanto, que ainda em 2023 o Hora de Plantar seja novamente aberto para cadastro de pequenos produtores.

Em Juazeiro do Norte a distribuição será encerrada nesta quarta-feira, 11. O programa segue, entretanto, em outros municípios: o Hora de Plantar atua em todas as 184 cidades cearenses.

