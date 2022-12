Censo 2022: Cearense de Várzea Alegre é o mais velho recenseador em atividade no Estado

Aos 73 anos, Antônio Francisco da Silva, popularmente conhecido como “Antônio Nen”, é o recenseador mais velho no Ceará em atividade no Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Morador de Várzea Alegre, a 424,9 km de Fortaleza, ele atuou em outros três censos, de 1980 e 1991, além do Agropecuário realizado em 1995.

Além da ocupação de recenseador, o senhor Antônio desenvolve ações sociais em benefício da comunidade da qual faz parte. A partir de 1982, ele atuou como vereador de sua cidade por cinco mandatos.

“Foi no meu mandato que criamos o brasão do município e me dá muito orgulho quando vejo fixado em um carro do município ou em repartição”, afirma Antônio.

“Na política elegi o social com meta, quando comecei na política não existiam planos funerários, não existiam planos do governo para a população pobre. Eu possuía um carro e ficava à disposição daqueles que precisavam”, completa.

O mais velho recenseador

O censo deste ano foi uma surpresa para o senhor Antônio, que foi inscrito por sua filha Kátia para participar da seleção. “Só depois ela me comunicou. Foi só gratidão, adorei a surpresa”, disse.

Ele conta também que mesmo com a divulgação sobre o Censo 2022, as pessoas ainda sentem medo de receber os recenseadores por temerem golpes.

“No censo de 2022 visitei várias comunidades que apesar do Bolsa Família do Governo Federal, ainda precisam de ajudas para melhorarem as condições de vida. E boa parte da população ainda tinha medo de receber os recenseadores com medo de golpe.”

Antônio já recenseou 11 setores de sua cidade, onde trabalhou sozinho em cinco da zona urbana e, nos outros seis que estavam mais isolados, contou com a participação de Elioenai de Sousa e com transporte para deslocamento.

Ele comemora que mesmo com o receio da população, não teve muitas dificuldades em conversar com os moradores. “Modéstia à parte, eu não tive nenhuma rejeição, pois mesmo as pessoas que não me conheciam já tinham ouvido falar da minha história, gerando assim uma credibilidade”, disse.

Ações Sociais na Comunidade

Antônio conta também que mesmo aos 73 anos gosta de se aventurar, detesta a ociosidade e gosta de trabalhar e conversar com idosos. Ele é sócio-fundador da Instituição Sócio Comunitária Agrovila Ubaldinho, no distrito de Naraniu, onde atua como atual presidente. Também é presidente do Lions Clube de Várzea Alegre, outra instituição beneficente.

“No Lions Clube desenvolvemos ações para beneficiar os mais carentes. Ajudei também a fundar o Encontro de Casais com Cristo de Várzea Alegre, instituição religiosa onde aprendi muito”, completa.

