Homem que se passava por missionário para cometer extorsão e estupro é preso em Barbalha

Um homem foi preso suspeito de utilizar contas de perfis falsos, sob o nome de dois missionários da Região do Cariri, para cometer crimes. A captura, realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29, no município de Barbalha. Entre os crimes investigados, estão extorsões e estupro virtual.

O caso é apurado pela Delegacia Regional de Quixadá desde o último mês de agosto. Logo nas primeiras horas desta quarta-feira, a polícia cumpriu o mandado de prisão e um de busca e apreensão.

O suspeito, um homem de 22 anos, foi localizado em sua residência. No local, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, imagens sacras, chips telefônicos e diversos materiais utilizados nos crimes virtuais.

A ação foi denominada pela PC-CE como "Operação Matheus 7:15". O nome faz menção à passagem bíblica que versa sobre os falsos profetas, que utilizam da fé das pessoas para enganá-las: “Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores”.

