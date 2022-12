Parque Estadual Caldeirão de Santa Cruz do Deserto pode se tornar geossítio

O Parque Estadual Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza, poderá se tornar um geossítio. De acordo com o chefe de gabinete da reitoria da Universidade Regional do Cariri (Urca), professor Edmar Pinheiro, a área deverá apresentar condições para um candidatura do parque.

A informação foi divulgada em entrevista ao jornalista Farias Júnior, na rádio CBN Cariri, nesta terça-feira, 20. Pinheiro coordena os estudos para a criação do Parque Estadual, conduzidos pela Urca. A gestão do equipamento ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

O decreto que cria o Parque Estadual foi assinado na última quarta-feira, 14 de dezembro, pela governadora Izolda Cela.

Durante a entrevista, o geógrafo disse que a proposta de criação do parque teve como propósito garantir a salvaguarda do patrimônio sócio-histórico e ambiental da região. O parque faz parte de um projeto conduzido por equipe técnica para criação de seis unidades de conservação na região sul do Estado.

O professor apontou que há, atualmente, uma família que reside na área onde se localiza o Parque Estadual Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no Geopark do Araripe, e que os moradores devem permanecer no local. A área, de 228 hectares, também conta com um museu que deverá ser revitalizado.

Edmar informou à CBN Cariri que, com o decreto, o contrato da Urca com o Governo do Estado pode ser renovado, e afirmou que a Universidade continua à disposição do novo governo para manter a parceria.

