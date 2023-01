Suspeito de roubo e furto no Crato com extensa ficha criminal é preso

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 6, suspeito de roubo e furto contra o patrimônio no Crato, região sul do Estado.

João Batista Alves de Oliveira, ou “João do Umbigão”, já possuía antecedentes por furto qualificado, furto, ameaça, violência doméstica, tráfico ilícito de drogas e lesão corporal dolosa.

João foi direcionado até a Delegacia Regional do Crato após investigações feitas pelo Núcleo de Delitos Patrimoniais (NDP) da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A unidade representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito, que foi expedida pela Vara Única da Comarca de Assaré.

Após os procedimentos, ele foi entregue à disposição da Justiça.



Sobre o assunto Suspeito de roubos em série se esconde em árvore, mas é preso pela PM

Edson Queiroz: preso terceiro suspeito de latrocínio contra subtenente

Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Sobral

Tags