Bebê que nasceu no Cariri é primeiro atendimento de parto do Samu Ceará em 2023

Bebê Maria Grazielle veio ao mundo com 2,776 kg. Ela e a mãe, Aline Felipe, passam bem

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará atendeu, na madrugada dessa segunda-feira, 2 de janeiro, a primeira ocorrência de parto em 2023, na zona rural do município de Lavras da Mangabeira, a 422 km de Fortaleza. Quem recebeu a ligação foi a Central de Regulação de Urgências (CRU) do Cariri.

Com 39 semanas de gestação, Aline Felipe, mãe da bebê Maria Grazielle, sentia fortes contrações e precisava de atendimento.

Quando a equipe, formada pelo condutor socorrista José Alves e a técnica de enfermagem Agda de Oliveira, chegou ao local, a bebê já havia nascido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A sensação é indescritível. O nascimento de uma vida logo no meu primeiro plantão de 2023. Dá uma esperança de dias melhores que estão por vir”, disse Agda, em nota do Samu Ceará. A técnica trabalha no Samu há três anos e nunca havia participado de uma ocorrência de parto.

Após conferir os sinais vitais e realizar os primeiros procedimentos, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) levou a mãe e a bebê ao Hospital Municipal de Lavras da Mangabeira. As duas passam bem. Grazielle, que tem outros dois irmãos, veio ao mundo com 2,776 kg.

Sobre o assunto Detran reajusta taxas de serviço da carteira de habilitação; confira novos valores

Nova secretária da Saúde aponta prioridades da gestão

Homem é preso suspeito de ameaçar irmã no município de Jucás

Policiais penais devem começar a usar câmeras nos uniformes em fevereiro

Tags