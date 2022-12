Médico salva amigo de engasgo durante confraternização em Juazeiro

Marco, que tem 46 anos, conta que no início não havia percebido o engasgo pelo fato de o amigo não ter feito o sinal universal de socorro

Um homem teve a chance de dizer que nasceu de novo após ser salvo por um amigo durante confraternização que participava em Juazeiro do Norte, a 537 km de Fortaleza. O caso aconteceu no último domingo, 18.

O médico Marco Rulim, cirurgião-geral, trabalha em emergências há 18 anos. Essa experiência fez com que ele pudesse perceber que o amigo estava com sintomas de engasgo enquanto confraternizavam em um restaurante na região Sul do Estado.

Marco, que tem 46 anos, conta que no início não havia percebido o engasgo pelo fato de o amigo não ter feito o sinal universal de socorro — colocar as duas mãos em volta do pescoço —, mas que após perceber conseguiu realizar a manobra de Heimlich (técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia).

"Quando eu percebi que ele não conversava, que ele estava numa situação de urgência, prontamente fui por trás dele e iniciei as manobras, e ele conseguiu colocar para fora o que estava engasgando, e assim tivemos um final bom e feliz”, conta Marco.

O médico, que atualmente coordena o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região do Cariri e Centro-Sul, alerta para a conscientização dos primeiros socorros e para que mais pessoas saibam fazer o sinal universal do engasgo, pois isso facilita com que o socorro seja prestado a tempo.



Manobra de Heimlich: saiba quem pode fazer o procedimento e como funciona



A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho como, por exemplo, alimentos e pequenos objetos.

O mmédico Marco Rulim diz que o procedimento pode ser feito por profissionais da área da saúde, por qualquer outra pessoa que tenha o treinamento de primeiros socorros ou esteja sob orientações de quem saiba no momento do engasgo.

