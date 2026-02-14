Geração Z é a que menos curte pular Carnaval, diz pesquisa

Geração Z é a que menos se identifica com o Carnaval, aponta pesquisaLevantamento da AtlasIntel indica que jovens veem o feriado mais como descanso do que como celebração cultural
Enquanto o Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano para muitos brasileiros, a Geração Z demonstra menor identificação com a festa. É o que revela pesquisa divulgada pela AtlasIntel, que analisou hábitos e percepções sobre a festividade.
Segundo o levantamento, os nascidos entre 1997 e 2010 são os mais desanimados com o período. Entre eles, 66% apontaram “falta de identificação cultural” como motivo para não se envolver com a celebração. Além disso, 58% afirmaram que o Carnaval representa apenas um momento de descanso.
A pesquisa foi realizada em âmbito nacional entre 26 de janeiro e 3 de fevereiro de 2026, com 1.448 respondentes. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
LEIA MAIS | Vai se cobrir de glitter? Saiba como proteger a pele no Carnaval
Diferenças regionais
Regionalmente, os moradores do Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) são os que menos apreciam o Carnaval. Segundo os dados, 64,2% afirmaram “detesto, tento fugir” do período da folia.
Já na região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Roraima), 13,3% dos entrevistados declararam que o Carnaval é “uma das melhores épocas do ano”, índice mais elevado de entusiasmo registrado.
LEIA MAIS | Bloco de rua Ratinho da Madrugada anima o Carnaval em Canindé
Motivos para rejeição
Entre as principais motivações para não gostar da festividade, 42,8% citaram “aversão à música e à multidão”. Em seguida aparecem “falta de identidade cultural” (41,3%) e “insegurança urbana” (34,2%).
A religião foi mencionada por 20,6% dos entrevistados. Já 11,8% apontaram o calor excessivo como justificativa.
LEIA TAMBÉM | Maracatus trabalham mais de 12 horas por dia nos últimos retoques para desfiles
Como os brasileiros pretendem aproveitar o feriado
A decisão de permanecer em casa durante o feriado não está ligada apenas à preferência pessoal. Conforme o levantamento, 28% dos respondentes apontaram a falta de dinheiro como principal motivo para não participar das festividades.
Entre os integrantes do chamado “bloco do sofá”, 55% declararam simplesmente não gostar do Carnaval, enquanto 48% preferem descansar e evitar multidões.
No total, 47,2% dos entrevistados afirmaram que pretendem ficar em casa durante o feriado, principalmente acompanhados da família. Desse grupo, 77% disseram que passarão o período com familiares e 20% com o(a) parceiro(a).
Entre os que planejam participar da folia, 11,9% permanecerão na própria cidade, enquanto 10,2% pretendem viajar para destinos conhecidos pela festa.
Já entre aqueles que não sairão, 56,7% pretendem assistir a filmes ou séries. O descanso foi citado por 49,3%, enquanto 44,8% afirmaram que devem aproveitar o período para organizar ou arrumar a casa.