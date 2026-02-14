Geração Z é a que menos curte pular Carnaval, diz pesquisa

Geração Z é a mais distante do Carnaval, aponta estudo. / Crédito: FERNANDA BARROS

Enquanto o Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano para muitos brasileiros, a Geração Z demonstra menor identificação com a festa. É o que revela pesquisa divulgada pela AtlasIntel, que analisou hábitos e percepções sobre a festividade.

Segundo o levantamento, os nascidos entre 1997 e 2010 são os mais desanimados com o período. Entre eles, 66% apontaram “falta de identificação cultural” como motivo para não se envolver com a celebração. Além disso, 58% afirmaram que o Carnaval representa apenas um momento de descanso.

A pesquisa foi realizada em âmbito nacional entre 26 de janeiro e 3 de fevereiro de 2026, com 1.448 respondentes. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.



Diferenças regionais Regionalmente, os moradores do Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) são os que menos apreciam o Carnaval. Segundo os dados, 64,2% afirmaram “detesto, tento fugir” do período da folia. Já na região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Roraima), 13,3% dos entrevistados declararam que o Carnaval é “uma das melhores épocas do ano”, índice mais elevado de entusiasmo registrado.



Motivos para rejeição Entre as principais motivações para não gostar da festividade, 42,8% citaram “aversão à música e à multidão”. Em seguida aparecem “falta de identidade cultural” (41,3%) e “insegurança urbana” (34,2%). A religião foi mencionada por 20,6% dos entrevistados. Já 11,8% apontaram o calor excessivo como justificativa.

Como os brasileiros pretendem aproveitar o feriado A decisão de permanecer em casa durante o feriado não está ligada apenas à preferência pessoal. Conforme o levantamento, 28% dos respondentes apontaram a falta de dinheiro como principal motivo para não participar das festividades. Entre os integrantes do chamado “bloco do sofá”, 55% declararam simplesmente não gostar do Carnaval, enquanto 48% preferem descansar e evitar multidões.