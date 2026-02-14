Bloco de rua Ratinho da Madrugada anima o Carnaval em Canindé

O bloco Ratinho da Madrugada busca manter a tradição da cultura carnavalesca em Canindé / Crédito: Júnior Cavalcanti / Fundação J. Ratinho

“Uma das minhas tias gostava muito do Galo da Madrugada e queria criar algo semelhante em Canindé. Aí, em 2013, a gente decidiu organizar o bloco e saímos pela primeira vez”, explica Júnior Cavalcanti, presidente da Fundação Cultural Maestro J Ratinho, responsável pelo bloco.



A história da família de Júnior com a cultura começou na década de 1960, quando seu avô, José Alves, conhecido como “Ratinho”, criou a banda Alvorada Mariana, inicialmente ligada à Igreja Católica. Após a morte do avô, em 1992, a família continuou o legado do patriarca e mudou o nome da banda para J Ratinho.

Atualmente, a banda toca em diversos festejos na região. Durante o carnaval, os músicos acompanham o bloco, tocando apenas músicas de frevo. “Não aceitamos paredões (de som) durante o desfile. Apenas músicas de frevo”, ressalta Júnior.

De acordo com Júnior, a concentração do bloco começa por volta das 21h da noite da sexta-feira de Carnaval, com o início do desfile pelas ruas do Centro de Canindé à meia-noite. “É nesse momento que o mascote do bloco, o Ratinho, é apresentado ao público. Todo ano ele vem com uma fantasia diferente. Esse ano ele veio de faraó”, explica Júnior.

Atualmente o desfile do Ratinho da Madrugada é acompanhado por um minitrio elétrico, que leva parte da banda, com os outros músicos seguindo com a multidão. “No início era só a banda tocando no chão, acompanhada pelas pessoas. Com o aumento do público, sentimos a necessidade de colocar um minitrio para acompanhar o bloco”, lembra Júnior.

De acordo com Júnior, em 2026, cerca de cinco mil foliões saíram às ruas acompanhando o bloco. Ele também acredita que o Ratinho da Madrugada é o único bloco com mascote na região do Sertão Central.

