Carnaval do Recife: Lenine e João Gomes lotam Marco Zero no 1° dia

Lenine foi o grande homenageado da primeira noite do Carnaval do Recife 2026 e apresentou show com clássicos e reverência a outros pernambucanos / Crédito: Kleyvson Santos/PCR/Divulgação

Foi difícil encontrar um espaço vazio. Na frente ou atrás, à direita ou à esquerda, o que se viu na Praça do Marco Zero, no Recife, foi uma multidão de foliões em noite de reverência a artistas pernambucanos. No primeiro dia de programação oficial do Carnaval do Recife 2026, o destaque foi para o próprio estado de Pernambuco, desde o show do Lenine - um dos homenageados da noite - à potência da apresentação “Dominguinho”, com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.

Com o tema “Carnaval do Futuro”, o Carnaval do Recife teve como primeiras atrações do Marco Zero na quinta-feira, 12, o encontro de nações de maracatu de baque virado no show Tumaraca.

Carnaval do Recife 2026: Lenine é grande homenageado da abertura À noite, entrou em cena Lenine, um dos homenageados deste ano. Em mais de duas horas de show, ressaltou suas raízes e reverenciou outros artistas pernambucanos, como Capiba e Geraldo Azevedo.

“É muito bom estar aqui hoje sendo homenageado e podendo estender essa homenagem aos criadores pernambucanos, às pessoas que me formaram”, celebrou no palco o artista. Liniker foi convidada para show do Lenine no Carnaval do Recife 2026; além de "Caju", interpretou a música "Garçom" com o artista pernambucano Crédito: Tatiane Barreto/PCR/Divulgação O show cantou também com participações especiais de Anavitória, Liniker, Os Garotin, Bongar, Maestro Spok e Lula Queiroga. A atmosfera estava eletrizada pelas performances e pelo que viria a seguir.

Carnaval do Recife: show "Dominguinho" tem Elba e homenagem a Belchior Quando subiram ao palco João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, o público foi ao delírio. Eles levaram ao Marco Zero o show Dominguinho, vencedor do Grammy Latino 2025, e observaram multidão cantar a plenos pulmões as suas músicas. Além disso, o trio convidou ao show a cantora Elba Ramalho, que fez participação especial na festa. A apresentação também contou com homenagens à Nação Zumbi, a partir da faixa "A Praieira", e ao cearense Belchior, com a interpretação da música "Velha Roupa Colorida". Show de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê no Carnaval do Recife 2026 lotou o Marco Zero Crédito: Kleyvson Santos/PCR/Divulgação Show de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê no Carnaval do Recife 2026 lotou o Marco Zero Crédito: Kleyvson Santos/PCR/Divulgação Show de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê no Carnaval do Recife 2026 lotou o Marco Zero Crédito: Tatiane Barreto/PCR/Divulgação Elba Ramalho foi convidada para cantar no show de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê no Carnaval do Recife 2026 Crédito: Tatiane Barreto/PCR/Divulgação Priscila Senna fechou a primeira noite de shows do Marco Zero no Carnaval do Recife 2026 Crédito: Tatiane Barreto/PCR/Divulgação

A noite foi encerrada com o brega funk de Priscila Senna, que também agitou a multidão. Carnaval do Recife: "O que faz sucesso no Brasil está aqui" Prefeito do Recife, João Campos (PSB) destacou em coletiva de imprensa a homenagem a Lenine e quis ressaltar como há muitos artistas pernambucanos na programação do Carnaval - contribuindo, assim, para a valorização do que é feito no estado nordestino.