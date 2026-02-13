Carnaval do Recife: Lenine e João Gomes lotam Marco Zero no 1° dia

Carnaval do Recife: Lenine e João Gomes lotam Marco Zero no 1° diaHomenageado no Carnaval do Recife, Lenine reverenciou outros artistas pernambucanos; João Gomes levou show "Dominguinho" com Jota.pê e Mestrinho
Foi difícil encontrar um espaço vazio. Na frente ou atrás, à direita ou à esquerda, o que se viu na Praça do Marco Zero, no Recife, foi uma multidão de foliões em noite de reverência a artistas pernambucanos.
No primeiro dia de programação oficial do Carnaval do Recife 2026, o destaque foi para o próprio estado de Pernambuco, desde o show do Lenine - um dos homenageados da noite - à potência da apresentação “Dominguinho”, com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.
Com o tema “Carnaval do Futuro”, o Carnaval do Recife teve como primeiras atrações do Marco Zero na quinta-feira, 12, o encontro de nações de maracatu de baque virado no show Tumaraca.
Carnaval do Recife 2026: Lenine é grande homenageado da abertura
À noite, entrou em cena Lenine, um dos homenageados deste ano. Em mais de duas horas de show, ressaltou suas raízes e reverenciou outros artistas pernambucanos, como Capiba e Geraldo Azevedo.
“É muito bom estar aqui hoje sendo homenageado e podendo estender essa homenagem aos criadores pernambucanos, às pessoas que me formaram”, celebrou no palco o artista.
O show cantou também com participações especiais de Anavitória, Liniker, Os Garotin, Bongar, Maestro Spok e Lula Queiroga. A atmosfera estava eletrizada pelas performances e pelo que viria a seguir.
Carnaval do Recife: show "Dominguinho" tem Elba e homenagem a Belchior
Quando subiram ao palco João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, o público foi ao delírio. Eles levaram ao Marco Zero o show Dominguinho, vencedor do Grammy Latino 2025, e observaram multidão cantar a plenos pulmões as suas músicas.
Além disso, o trio convidou ao show a cantora Elba Ramalho, que fez participação especial na festa. A apresentação também contou com homenagens à Nação Zumbi, a partir da faixa "A Praieira", e ao cearense Belchior, com a interpretação da música "Velha Roupa Colorida".
A noite foi encerrada com o brega funk de Priscila Senna, que também agitou a multidão.
Carnaval do Recife: "O que faz sucesso no Brasil está aqui"
Prefeito do Recife, João Campos (PSB) destacou em coletiva de imprensa a homenagem a Lenine e quis ressaltar como há muitos artistas pernambucanos na programação do Carnaval - contribuindo, assim, para a valorização do que é feito no estado nordestino.
"Há diversas linguagens culturais e predominância de artistas da terra. Hoje mesmo temos atrações importantes, como Lenine, homenageado do Carnaval, e João Gomes, em apresentação com Jotapê e Mestrinho. O que faz sucesso hoje no Brasil está aqui ou quer se apresentar aqui", argumentou.
Na entrevista coletiva, falou também sobre a expectativa da visita do presidente Lula (PT): "Ele virá ao Galo da Madrugada, depois segue para Salvador e para uma homenagem no Rio de Janeiro. Tenho certeza que será muito bem-vindo pelo povo de Pernambuco e do Recife. Estarei com ele na sexta-feira e no sábado".
A programação do Carnaval do Recife segue até terça-feira, 17. O POVO acompanha in loco a convite da Prefeitura do Recife.
*O repórter viajou a convite da Prefeitura de Recife