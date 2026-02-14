Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programação no Carnaval para quem não gosta de Carnaval

Além do Carnaval: agenda para quem não gosta de folia

Saiba onde curtir festas de rock, reggae, música eletrônica e mais durante o Carnaval em Fortaleza (14/02 a 16/02)
Os dias de Carnaval são um convite para se divertir da melhor forma. Neste período, mesmo quem não curte a festa tem seus dias com programações especiais em diversos pontos de Fortaleza, onde o rock, o reggae, a música eletrônica e outros ritmos assumem o comando e levam o público a aproveitar.

Sexta-feira, 13

Paradão Popular especial Baile das Onças

  • Com: Dj Canuto e Dj Lenze
  • Quando: às 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: pelo Outgo
  • Mais informações: @vibe085pub


Fundamentos do Coco

  • Com: Dj modos rudes; Raízes do Griô; Duas Doses de Música; Tira Gosto; Banzo Beat
  • Quando: às 19 horas
  • Onde: Beco do Tambor (Rua Floriano Peixoto - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações: @bancodonordestecultural

CarnaRock Sexta

  • Com: Juliane Chaves; Evernight; Evfallen
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
  • Quanto: a partir R$ 20
  • Vendas: pelo Sympla
  • Mais informações: @thebarpub

Reggae na Casinha

  • Com: King vibrations; Vladia Soares; Respiro Soundz Dub System
  • Quando: às 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Gratuito das 21h às 22h e depois R$ 5.
  • Mais informações: @deixecomigobar

 

Sábado, 14

  • Bloco Do Eu Bebinho
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (Avenida João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: pelo Sympla
  • Mais informações: @esconderijo.rockpub

Vai dar Calor

  • Com: Viúva Negra; Léo Cosil; Ella Monstra
  • Quando: às 21h
  • Onde: Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 7
  • Mais informações: @deixecomigobar

 

Meu Bloco É Pop!

  • Quando: às 22 horas
  • Onde: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até 00h
  • Mais informações: @thelightsbar

CarnaRock Sábado

  • Com: Hope Is Gone; Projekt Revolution; Fuck the System Brasil
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: The Bar Pub (Av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
  • Quanto: a partir R$ 20
  • Vendas: pelo Sympla
  • Mais informações: @thebarpub


Carnahard Ignis Vol.2

  • Com: DjSoufly; DJ Magalz; ImaNix; DJ Renan Martinz; Freguesia; Jorge Quental e LeonkB
  • Quando: às 18h
  • Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir R$ 40
  • Vendas: pelo shotgun.live
  • Mais informações: @jamrockpraiadeiracema

Wav & Friends

  • Com: Boss; Gleeid; Ruddek; Rattacazzo; Crisa; Gardini
  • Quando: às 22 orash
  • Onde: Raddar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Raddar Pub)
  • Quanto: a partir R$ 60
  • Vendas: pelo Sympla
  • Mais informações: @thebarpub

Domingo, 15

CarnaRock Domingo

  • Com: Dead Mary; Ritual CBJR; Cão Veio
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
  • Quanto: a partir R$ 15
  • Vendas: pelo Sympla
  • Mais informações: @thebarpub

Segunda, 16

Atrita Surpresinha De Carnaval

  • Com: Dandarona; Ryanbnog; Anti Ribeiro; Matusa; Metalluna; Gabriel Tuusmyr; Ella Monstra; Eclipsa
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @atr1ta

CarnaRock - ROCK 70's

  • Com: animals; black mountain; power up; sabbathage
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Floresta Complexo (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 40
  • Mais informações: @floresta_bar

 

