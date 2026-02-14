Programação no Carnaval para quem não gosta de Carnaval

Além do Carnaval: agenda para quem não gosta de foliaSaiba onde curtir festas de rock, reggae, música eletrônica e mais durante o Carnaval em Fortaleza (14/02 a 16/02)
Os dias de Carnaval são um convite para se divertir da melhor forma. Neste período, mesmo quem não curte a festa tem seus dias com programações especiais em diversos pontos de Fortaleza, onde o rock, o reggae, a música eletrônica e outros ritmos assumem o comando e levam o público a aproveitar.
Sexta-feira, 13
Paradão Popular especial Baile das Onças
- Com: Dj Canuto e Dj Lenze
- Quando: às 21 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: pelo Outgo
- Mais informações: @vibe085pub
Fundamentos do Coco
- Com: Dj modos rudes; Raízes do Griô; Duas Doses de Música; Tira Gosto; Banzo Beat
- Quando: às 19 horas
- Onde: Beco do Tambor (Rua Floriano Peixoto - Centro)
- Gratuito
- Mais informações: @bancodonordestecultural
CarnaRock Sexta
- Com: Juliane Chaves; Evernight; Evfallen
- Quando: às 18 horas
- Onde: The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
- Quanto: a partir R$ 20
- Vendas: pelo Sympla
- Mais informações: @thebarpub
Reggae na Casinha
- Com: King vibrations; Vladia Soares; Respiro Soundz Dub System
- Quando: às 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Gratuito das 21h às 22h e depois R$ 5.
- Mais informações: @deixecomigobar
Sábado, 14
- Bloco Do Eu Bebinho
- Quando: às 18 horas
- Onde: Esconderijo Rock Pub (Avenida João Pessoa, 4558 - Damas)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: pelo Sympla
- Mais informações: @esconderijo.rockpub
Vai dar Calor
- Com: Viúva Negra; Léo Cosil; Ella Monstra
- Quando: às 21h
- Onde: Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 7
- Mais informações: @deixecomigobar
Meu Bloco É Pop!
- Quando: às 22 horas
- Onde: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até 00h
- Mais informações: @thelightsbar
CarnaRock Sábado
- Com: Hope Is Gone; Projekt Revolution; Fuck the System Brasil
- Quando: às 18 horas
- Onde: The Bar Pub (Av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
- Quanto: a partir R$ 20
- Vendas: pelo Sympla
- Mais informações: @thebarpub
Carnahard Ignis Vol.2
- Com: DjSoufly; DJ Magalz; ImaNix; DJ Renan Martinz; Freguesia; Jorge Quental e LeonkB
- Quando: às 18h
- Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir R$ 40
- Vendas: pelo shotgun.live
- Mais informações: @jamrockpraiadeiracema
Wav & Friends
- Com: Boss; Gleeid; Ruddek; Rattacazzo; Crisa; Gardini
- Quando: às 22 orash
- Onde: Raddar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Raddar Pub)
- Quanto: a partir R$ 60
- Vendas: pelo Sympla
- Mais informações: @thebarpub
Domingo, 15
CarnaRock Domingo
- Com: Dead Mary; Ritual CBJR; Cão Veio
- Quando: às 18 horas
- Onde: The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII)
- Quanto: a partir R$ 15
- Vendas: pelo Sympla
- Mais informações: @thebarpub
Segunda, 16
Atrita Surpresinha De Carnaval
- Com: Dandarona; Ryanbnog; Anti Ribeiro; Matusa; Metalluna; Gabriel Tuusmyr; Ella Monstra; Eclipsa
- Quando: às 16 horas
- Onde: The Lights (Avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @atr1ta
CarnaRock - ROCK 70's
- Com: animals; black mountain; power up; sabbathage
- Quando: às 18 horas
- Onde: Floresta Complexo (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 40
- Mais informações: @floresta_bar
