Do Rio à Amazônia: a expansão do crime organizado no Brasil

Fuzis de assalto apreendidos durante a Operação Contenção no Complexo da Penha são exibidos durante uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O enfrentamento ao crime organizado entrou no topo das prioridades da agenda pública nacional. Após a operação policial que deixou 121 mortes no Rio de Janeiro, incluindo quatro policiais, o governo federal enviou projetos ao Congresso para liderar uma reação do Estado. A menos de um ano das eleições de 2026, governadores de oposição se articulam em torno de uma resposta integrada, sem a participação de Brasília. Enquanto as disputas políticas afastam soluções, o avanço dos grupos criminosos se torna uma ameaça cada vez maior à soberania nacional, do Rio de Janeiro à Amazônia.

O Comando Vermelho (CV), alvo da megaoperação, surgiu no antigo presídio da Ilha Grande, há pelo menos 50 anos. Nesse período, a organização se consolidou no domínio de territórios no Rio, na oferta de serviços ilegais e até na economia formal. O CV se expandiu: hoje, mantém alianças com facções na América do Sul e enfrenta a polícia com drones utilizados na guerra da Ucrânia. A Amazônia se tornou um entreposto fundamental no mapa de atuação do grupo. Ante a frágil presença do Estado na floresta, seus rios são cada vez mais utilizados como rota internacional do tráfico.

No interior da floresta, ribeirinhos já trocam ovos de tartarugas por drogas do CV. O pesquisador Rodrigo Chagas, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), deparou-se com a cena em recente viagem de campo à região. "Não é uma novidade. É o que a gente chamava de regatão: essa figura do mercador, o mascate flutuante que vai levar produtos industrializados a um valor absurdo para os ribeirinhos em troca dos produtos da floresta que eles pegam de uma maneira muito barata para vender em mercados locais e até internacionais por preços altíssimos. Esse esquema de dívidas, ameaças, funcionou durante todo o período da borracha", detalha.