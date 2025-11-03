O que está por trás do "Consórcio da Paz" de estados aliados

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (à esquerda), fala durante uma coletiva de imprensa sobre a Operação Contenção realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Na esteira da megaoperação que deixou pelo menos 121 mortos em favelas do Rio de Janeiro, sete governos estaduais acordaram a formação de um "Consórcio da Paz", pelo qual deverão prestar apoio mútuo para combater o crime organizado. A decisão resultou de uma reunião do Palácio da Guanabara, a sede oficial do governo fluminense, num gesto de apoio a Claudio Castro (PL-RJ) por seus aliados. A sua gestão encabeçará inicialmente o projeto, que faz contraposição aos planos do governo federal para a matéria da segurança pública.

Segundo ele, o objetivo é "o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de armas e à criminalidade que ultrapassa fronteiras" por meio do "compartilhamento de experiências, soluções e ações". Alinhados politicamente à direita, os seis outros governos envolvidos são os de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A intenção, entretanto, é que todos os estados eventualmente se juntem à iniciativa, segundo os governadores. Leia mais Sete governadores anunciaram "Consórcio da paz" após operação no Rio Sobre o assunto Sete governadores anunciaram "Consórcio da paz" após operação no Rio Propostas linha-dura A colaboração deverá incluir a troca de informações de inteligência, o apoio financeiro, o compartilhamento de contingente policial e a compra consorciada de equipamentos. Não há clareza ainda sobre como estes objetivos serão operacionalizados.

Em tom de palanque eleitoral, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se expressou também a favor de mudanças na legislação, tal como a classificação de facções como "terroristas", visando o endurecimento de penas. Leia mais Moraes manda Rio de Janeiro preservar provas de megaoperação Sobre o assunto Moraes manda Rio de Janeiro preservar provas de megaoperação Ele colocou ainda as forças de segurança paulistas à disposição dos vizinhos fluminenses, incluindo equipamentos como drones e helicópteros.