Como Comando Vermelho surgiu e se espalhou pelo Brasil

EPA Megaoperação no Rio provocou recorde de mortes Eram quase duas da tarde de terça-feira (28/10) quando o número de mortos na Operação Contenção, deflagrada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, quase triplicou: de 24 para 64. Dali em diante, vieram notícias sobre novos tiroteios e vias bloqueadas pela cidade — confusão na Tijuca, ônibus bloqueando a rua do Riachuelo, no centro da capital carioca.

O caos saiu da zona norte, entre os complexos da Penha e do Alemão, palco central da operação, e se espalhou pela cidade toda. Lojas fecharam antes da hora, metrôs lotados, e, nos pontos de ônibus, os passageiros desejavam sorte uns aos outros na tentativa de voltar para casa. A mais violenta operação policial da história do Rio de Janeiro teve como objetivo cumprir cem mandados de prisão e impedir o avanço territorial do Comando Vermelho, organização criminosa mais antiga do Estado. A polícia civil contabiliza, até agora, mais de 60 mortos, entre eles quatro policiais, mais de 100 fuzis apreendidos, e 81 presos. Foram designados 2,5 mil agentes das forças de segurança fluminense para a operação. Nos últimos anos, a facção voltou a expandir seus domínios. Segundo o Mapa dos Grupos Armados (parceria entre o Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos — GENI — e a Universidade Federal Fluminense — UFF), o Comando Vermelho foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no Estado, enquanto todas as outras perderam espaço.

Entre 2022 e 2023, a organização aumentou em 8,4% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. Com isso, passou a responder por 51,9% das áreas dominadas por grupos armados na Região Metropolitana do Rio. Da criação ao caos Quase 50 anos de história — e uma ditadura militar no meio — separam a criação do Comando Vermelho até este dia sangrento no Rio de Janeiro. Lá pelos anos 1970, presos políticos se misturaram a presos de crimes comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, a mais de 100 quilômetros da capital. Até então, com pouca ou nenhuma educação formal, os detentos mais antigos, a maioria presos lá por assaltos a bancos, não conheciam seus direitos. Souberam por meio da convivência com os presos políticos — em sua maioria filhos de classe média — que passaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições.

Getty Images O Comando Vermelho nasceu no interior dos presídios — "no coração do Estado", segundo a socióloga Carolina Grillo "O Comando Vermelho nasce no interior dos presídios, no coração do Estado. Na convivência com as pessoas presas pela Lei de Segurança Nacional. Inicialmente, era chamado de Falange da Segurança Nacional. Depois vira Falange Vermelha. E, anos depois, a imprensa vai nomear como Comando Vermelho (CV)", explica a socióloga Carolina Grillo, da UFF. "Não é que os presos políticos de esquerda organizaram. Ambos tinham uma coisa em comum: assalto a banco. Esses crimes eram considerados de segurança nacional porque os grupos de resistência à ditadura assaltavam bancos para financiar a resistência política. Então, passou a ter um status especial na legislação, o que fazia com que os assaltantes convencionais de banco fossem para Ilha Grande", complementa Jacqueline Muniz, do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos do Departamento de Segurança Pública. Um de seus principais fundadores era William da Silva Lima, o Professor. Em seu livro 400 x 1 – uma história do Comando Vermelho, Lima conta que o grupo surgiu para organizar o espaço carcerário, com a criação de regras de convivência.

Quando veio a Lei da Anistia, em 1979, os presos políticos foram soltos, enquanto os outros seguiram por lá. A luta por justiça social dentro da prisão perdeu força sem os antigos colegas de cela. Os membros da Falange Vermelha, então, se reorganizaram de outras maneiras. Em 1980 deram início às fugas: mais de cem detentos conseguiram escapar da prisão — para desespero dos banqueiros. Com o dinheiro dos assaltos a bancos que o Comando Vermelho investiu em outro ramo: a venda de cocaína. "Naquele momento, na década de 1980, a Colômbia passa a ser produtora de cocaína. E isso causa mudanças nas rotas internacionais do tráfico. O Brasil vira um entreposto na rota para a Europa, como é até hoje", diz Grillo.