Moradores do RJ recuperam dezenas de corpos após operação policial

Essa foi a maior operação policial da história do Rio, com 2.500 agentes mobilizados

Os moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram mais de 40 corpos na Praça São Lucas na manhã desta quarta-feira, 29, um dia após a operação policial mais letal da história da cidade, observou a AFP.

Os corpos foram colocados perto de uma das principais vias do Complexo da Penha.