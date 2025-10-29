Lula está 'estarrecido' com o número de mortos na megaoperação no Rio

Mais de 100 pessoas morreram na megaoperação policial contra o Comando Vermelho, segundo as autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "estarrecido" com o número de mortos na operação mais letal da história do Rio de Janeiro, realizada na terça-feira, 28, afirmou seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nesta quarta-feira, 29.

"O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais", disse Ricardo Lewandowski a jornalistas.