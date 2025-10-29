Defensoria do Rio eleva para 132 o número de mortos na megaoperação

Moradores encontraram dezenas de corpos nesta quarta no Complexo da Penha, uma das áreas onde ocorreu a operação mais letal da história do RJ

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou, nesta quarta-feira, 29, que o número de mortos na megaoperação policial contra o tráfico realizada no dia anterior chegou a 132, o dobro dos números oficiais divulgados até o momento.

"A última atualização é de 132 mortos", informou a Defensoria Pública, que presta assistência jurídica aos mais vulneráveis, à AFP por e-mail.