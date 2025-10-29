Operações policiais nunca frearam grupos criminosos no Rio, ressalta especialista

Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Famosa pelo samba e por suas praias, a cidade foi cenário de uma grande operação da polícia contra o Comando Vermelho, a mais letal da sua história, repleta de confrontos entre as forças de segurança e as facções que dominam regiões densamente povoadas. Autoridades do Rio de Janeiro insistem "há décadas em operações policiais espetaculares" que "são incapazes de conter a expansão territorial dos grupos armados", advertiu Carolina, socióloga e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. AFP: Como é o crime organizado no Rio de Janeiro em 2025? Carolina Grillo: O Comando Vermelho é a principal facção do tráfico de drogas e o grupo armado que mais cresceu nos últimos anos. Tem atuação nacional, mas é oriundo do Rio, onde ultrapassou recentemente as milícias [grupos parapoliciais] em expansão territorial, embora a hegemonia ainda esteja em disputa.

AFP: Qual foi o objetivo da megaoperação de hoje? Carolina Grillo: Atacar o considerado quartel-general do Comando Vermelho nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, onde residem os "donos de morro", lideranças locais do grupo que estão em liberdade. A maioria das lideranças do Comando Vermelho já está na prisão. AFP: Como os moradores das comunidades veem esses grupos armados? Carolina Grillo: Não é igual em todos os territórios, mas, em geral, os moradores sofrem muito mais com o fogo cruzado entre traficantes e a polícia, ou com guerras de facções, do que com a própria convivência com esses grupos. As pessoas seguem suas rotinas relativamente em paz, exceto em momentos de guerra ou operações policiais.

AFP: Quais foram os resultados da estratégia contra o crime organizado nas últimas décadas? Carolina Grillo: A política de incursão armada em favelas e bairros periféricos só piorou as coisas. E os encarceramentos em massa só aumentam a influência das facções, porque controlam as prisões. Mas as operações com muitos mortos e presos costumam trazer retornos eleitorais, diante de uma população mal-informada, que acaba acreditando em uma estratégia ineficaz e cruel.

AFP: Há evidências desse fracasso? Carolina Grillo: O Comando Vermelho foi o único grupo que se expandiu de forma consistente nos últimos anos, apesar de ser o mais submetido a operações policiais. Nosso grupo de pesquisa fez testes de correlações que mostram que os períodos com mais operações policiais são os de maior intensidade criminosa, e não o contrário.