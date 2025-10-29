O que é GLO, que está na mesa do governo em crise do Rio?

Fernando Frazão/Agência Brasil Neste ano, a única GLO convocada foi para a segurança da cúpula do Brics, no Rio. A GLO (Garantia da Lei e da Ordem) voltou ao centro do debate político na terça-feira (28/10), quando a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro deixou ao menos 64 mortos e a marca da mais letal já registrada desde 1990 na cidade. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

Ainda na terça-feira, o governador do Rio, Claudio Castro (PL), afirmou em uma entrevista coletiva que seus pedidos de ajuda ao governo federal foram negados. "Tivemos pedidos negados três vezes: para emprestar o blindado, tinha que ter GLO, e o presidente é contra a GLO", afirmou o governador. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, rebateu, em seguida, que nunca recebeu pedido de ajuda. "Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro enquanto ministro de Segurança Pública para esta operação, nem ontem, nem hoje", afirmou, também em uma entrevista coletiva.

As operações de Garantia da Lei e da Ordem ocorrem quando os recursos das forças de segurança pública não são mais capazes de oferecer segurança, em situações graves de perturbação da ordem. Elas só podem ser convocadas pelo presidente da República, "por motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais". Em operações como essas, militares agem dentro de uma área delimitada e por um tempo determinado.

Operações de GLO são previstas desde a Constituição de 1988, mas foram regulamentadas no formato atual por uma lei complementar de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB). De acordo com a lei, devem ser utilizadas quando estiverem "esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". Segundo o Ministério da Defesa, apesar do emprego das Forças Armadas, a GLO é uma operação do tipo de "não guerra", por não envolver combate direto.