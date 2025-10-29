Feminicídio da enfermeira Clarissa: ex-namorado será interrogado

￼CLARISSA era enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ex-namorado é suspeito do crime / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Audiência de instrução do caso da enfermeira assassinada Clarissa Costa Gomes ocorrerá no Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 29, às 9h30min. Crime foi cometido no dia 9 de julho, dentro da casa dela no bairro Jardim Cearense.



Vítima foi morta aos 31 anos. Linha de investigação suspeita de envolvimento do então ex-namorado Matheus Anthony Lima Martins, 26, que segue preso preventivamente.

Clarissa trabalhava na área neonatal do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Juliette volta a comentar sobre o assassinato da amiga

Juliette, ex-campeã do Big Brother Brasil (BBB), influenciadora digital e cantora, voltou a comentar o caso de feminicídio que tem mobilizado o País, verbalizando ainda pensar sobre o assunto. A artista já havia revelado que, durante a juventude na Paraíba, chegou a dividir apartamento com uma amiga de infância de Clarissa.