Feminicídio da enfermeira Clarissa: ex-namorado será interrogado

Caso da enfermeira Clarissa: ex-namorado será interrogado nesta quarta-feira, 29Audiência de instrução de feminicídio ocorrerá no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, às 9h30min. Crime ocorreu no dia 9 de julho
Audiência de instrução do caso da enfermeira assassinada Clarissa Costa Gomes ocorrerá no Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 29, às 9h30min. Crime foi cometido no dia 9 de julho, dentro da casa dela no bairro Jardim Cearense.
Vítima foi morta aos 31 anos. Linha de investigação suspeita de envolvimento do então ex-namorado Matheus Anthony Lima Martins, 26, que segue preso preventivamente.
Acusação de feminicídio qualificado por uso de meio cruel e de recurso que dificultou defesa será recebida pela Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital.
Após as oitivas de todas as testemunhas, ocorrerá o interrogatório do réu.
O Instituto Banco Vermelho (IBV), organização brasileira sem fins lucrativos que luta contra a violência contra a mulher, informou que deve acompanhar o desenrolar do caso.
Clarissa trabalhava na área neonatal do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).
Juliette volta a comentar sobre o assassinato da amiga
Juliette, ex-campeã do Big Brother Brasil (BBB), influenciadora digital e cantora, voltou a comentar o caso de feminicídio que tem mobilizado o País, verbalizando ainda pensar sobre o assunto.
A artista já havia revelado que, durante a juventude na Paraíba, chegou a dividir apartamento com uma amiga de infância de Clarissa.
Em nova publicação nas redes sociais, Juliette destacou a brutalidade do crime, afirmando que Clarissa foi esfaqueada 34 vezes.
"Sabe o que pode ser ainda mais violento? O silêncio", disse em vídeo publicado em seu perfil.
Juliette, que também é formada em Direito, relembrou outros episódios de violência contra mulheres, como o caso em que um homem dá socos na namorada dentro de um elevador em Natal.
Em 2024, a cada dois dias uma mulher sofreu algum tipo de violência no Ceará. Foram 207 casos registrados ao longo do ano, maior número observado desde 2020. Dados são da Rede de Observatórios da Segurança.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até maio de 2025, Estado contou 12 óbitos.
“Luto agora é luta. Ligue 180! Denuncie! Você não está sozinha", orienta Juliette.