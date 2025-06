Em uma semana, seis mulheres são vítimas de feminicídio no Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Casos foram registrados em Juazeiro do Norte (2x), Barbalha, Várzea Alegre, Sobral e Crateús. Agora, Estado registra, pelo menos, 20 feminicídios neste ano

Em uma semana , pelo menos, seis mulheres foram mortas no Ceará em casos de feminicídios . O mais recente caso ocorreu em Crateús , a 355 quilômetros de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 26, e teve como vítima Samyla Leite de Oliveira, de 33 anos.

Os demais casos de feminicídio foram registrados em Juazeiro do Norte (2x), Várzea Alegre, Barbalha (todos no Cariri Cearense) e Sobral (Região Norte do Estado).

Na sexta-feira, 20, em Barbalha, Maria Danieli Pereira Basilino, de 38 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, Leonardo Barbosa Terra, de 38 anos. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE), acionada para a ocorrência por vizinhos.

Maria Danieli já estava morta quando os agentes de segurança chegaram ao local. Ela apresentava perfurações no abdômen, assim como tinha lesões de defesa em um dos braços e nas mãos.

Um dia depois, no sábado, 21, Rafaela Lima de Almeida, de 29 anos, morreu no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, onde estava em coma desde o dia 17 de junho, quando foi esfaqueada pelo ex-companheiro.