Embaixada dos EUA emite alerta após operação policial no RJ

Embaixada dos EUA emite alerta após operação policial no RJO anúncio de segurança foi compartilhado nesta terça-feira, 28, em colaboração com o Consulado do país no Rio de Janeiro
A Embaixada dos Estados Unidos e o consulado do país no Rio de Janeiro emitiram um alerta de segurança na noite desta terça-feira, 28, seguindo confrontos entre a polícia e grupos criminosos no território carioca. A informação também foi compartilhada nas redes sociais do governo norte-americano.
A Operação Contenção, deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, culminou na morte de 64 pessoas e já é considerada a mais letal na história do Rio de Janeiro. A ação mobilizou mais de 2,5 mil policiais civis e militares para conter a expansão do Comando Vermelho (CV).
“A situação pode mudar a qualquer momento. Acompanhe as fontes oficiais de notícias e os aplicativos de mapas para atualizações em tempo real. Se precisar sair, tenha cautela e evite as áreas afetadas sempre que possível”, advertiu a embaixada.
O informe ressaltou as interrupções no trânsito em diversas áreas da Zona Norte, além de trechos fechados. O alerta incluiu a avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, Serra Grajaú Jacarepaguá, avenida Marechal Rondon, avenida 24 de Maio e rua Dias da Cruz.
Embaixada dos EUA emite alerta de segurança no RJ: saiba mais
Em seu portal oficial, o governo dos Estados Unidos elencou ações a serem tomadas pelos turistas norte-americanos:
- Evite as áreas afetadas na Zona Norte, principalmente as áreas ao redor do Complexo do Alemão e da Penha;
- Monitore a mídia local para atualizações;
- Esteja atento a interrupções no trânsito;
- Planeje rotas alternativas;
- Minimize movimentos desnecessários;
- Mantenha um perfil discreto;
- Esteja atento ao seu entorno;
- Revise seus planos de segurança pessoal;
- Avise amigos e familiares sobre seu paradeiro e segurança.
North Zone (Zona Norte) of Rio de Janeiro, Brazil: Ongoing fighting between police and criminal factions have caused disruptions to traffic in multiple areas of the North Zone. The situation is rapidly evolving, so please pay attention to the news and your phone map applications…
