Megaoperação contra o CV no Rio deixa cerca de 20 mortos

Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. Pelo menos 2.500 agentes participaram da operação para prender traficantes de drogas do Comando Vermelho (CV). / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O Rio de Janeiro registrou, nesta terça-feira, 28,, cenas de guerra, com pelo menos 18 supostos criminosos e vários policiais mortos na "maior operação da história" da cidade contra o tráfico de drogas, segundo as autoridades. "Agora temos 18 criminosos neutralizados", declarou o governador do estado Cláudio Castro (PL), em coletiva de imprensa.

Foram presas 81 pessoas e a polícia apreendeu 42 fuzis, segundo o governo estadual. Dois helicópteros e vários drones acompanham a operação, que continua em andamento. Um fotógrafo da AFP viu dezenas de policiais fortemente armados na favela Vila Cruzeiro, na Penha, levando vários homens detidos, a maioria descalços e sem camisa.

Saraivadas de tiros continuam aterrorizando a população da região, e os comércios permanecem fechados, observou a AFP. "Mais de 200 mil moradores seguem impactados por escolas fechadas, ônibus desviados e unidades de saúde com atendimentos suspensos", informou a Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). "Os batalhões estão em prontidão" para possíveis represálias, declarou Castro.