Três vítimas por metanol em SP estavam juntas em churrasco

Segundo a única sobrevivente, Josiellen, o marido dela costumava comprar no local onde as bebidas contaminadas foram adquiridas / Crédito: Freepik/Myron Muza

Três pessoas morreram após consumirem bebidas alcoólicas contaminadas com metanol durante um churrasco familiar realizado em Osasco, município na Região Metropolitana de São Paulo. O grupo se reuniu porque uma das pessoas, Jhenifer, apresentava o novo namorado, Cleiton, a parentes e amigos. As vítimas eram:

Bebidas foram compradas mais de uma vez no mesmo local Na mesma casa em que ocorreu a comemoração, o casal Jhenifer e Cleiton foi achado, horas depois. A mulher estava desmaiada e foi encaminhada a um hospital, mas morreu. Já Cleiton estava morto quando a polícia chegou no local. Exames no Instituto Médico Legal (IML) indicaram a presença de 16 decigramas por litro (dg/L) de metanol no sangue dele, além de cocaína. As informações são do G1 São Paulo. Em entrevista para o portal, a única sobrevivente, Josiellen, contou que várias pessoas participaram da festa, mas apenas os quatro mencionados permaneceram até mais tarde.