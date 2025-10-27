Três vítimas por metanol em SP estavam juntas em churrasco

Três vítimas por metanol em SP estavam juntas em churrascoMorreram uma mulher, o marido da prima dela e seu novo namorado, que ela apresentava para amigos. Já são 15 mortes no Brasil, sendo nove em SP
Três pessoas morreram após consumirem bebidas alcoólicas contaminadas com metanol durante um churrasco familiar realizado em Osasco, município na Região Metropolitana de São Paulo.
O grupo se reuniu porque uma das pessoas, Jhenifer, apresentava o novo namorado, Cleiton, a parentes e amigos. As vítimas eram:
- Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, de 27 anos;
- Cleiton da Silva Conrado, de 25, o novo namorado de Jhenifer; e
- Daniel Antonio Francisco Ferreira, de 23, marido da prima de Jhenifer.
O churrasco ocorreu no fim de setembro, mas as mortes só foram associadas à contaminação por metanol em outubro. Josiellen, prima de Jhenifer, foi a única a não ingerir bebidas.
O marido dela foi o primeiro a ter a morte por metanol confirmada — e quinta vítima fatal do surto de contaminação no estado de São Paulo.
O número de mortes no Brasil chegou a 15, sendo nove em SP, seis no Paraná e seis em Pernambuco. São 58 casos confirmados e 50 em investigação, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nessa sexta-feira, 24.
Bebidas foram compradas mais de uma vez no mesmo local
Na mesma casa em que ocorreu a comemoração, o casal Jhenifer e Cleiton foi achado, horas depois. A mulher estava desmaiada e foi encaminhada a um hospital, mas morreu.
Já Cleiton estava morto quando a polícia chegou no local. Exames no Instituto Médico Legal (IML) indicaram a presença de 16 decigramas por litro (dg/L) de metanol no sangue dele, além de cocaína.
As informações são do G1 São Paulo. Em entrevista para o portal, a única sobrevivente, Josiellen, contou que várias pessoas participaram da festa, mas apenas os quatro mencionados permaneceram até mais tarde.
Segundo ela, o marido, Daniel, costumava comprar no local onde as bebidas contaminadas foram adquiridas. Ainda, ele o Cleiton foram até o local mais de uma vez durante a comemoração.
Na primeira visita, os dois compraram um combo de uísque com energético e retornaram depois para comprar mais combos. Em uma das oportunidades, Josiellen disse ser possível que o marido tenha comprado gin também.
A viúva acrescentou que peritos compareceram à casa de Jhenifer e Cleiton para recolher as garrafas de bebida. Josiellen e Daniel estavam juntos havia sete anos e tinham uma filha de quase um ano.