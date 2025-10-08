Metanol em bebidas: 6 cuidados para evitar intoxicação

A contaminação por metanol, ao digerir uma bebida adulterada, pode causar cegueira por poder atacar o nervo óptico / Crédito: Reprodução/Freepik

Os casos de intoxicação por metanol estão crescendo no Brasil. Foram registradas 17 contaminações, segundo boletim emitido pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, 6. Mais de 200 suspeitas foram notificadas, sendo, seis delas, do Ceará. Uma delas era Fortaleza, de acordo com o boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

As suspeitas do estado cearense foram descartadas por testes que identificam a substância no corpo, nesta quarta, 8. Por isso, organizações de saúde e governamentais, como as plataformas de municípios, emitem boletins diariamente, informando sobre a situação das contaminações e cuidados que devem ser tomados. Leia mais Como bares lidam com a crise causada por bebidas adulteradas com metanol

Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol Sobre o assunto Como bares lidam com a crise causada por bebidas adulteradas com metanol

Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol

Intoxicação por metanol: veja 6 cuidados A substância pode estar presente em bebidas alcoólicas destiladas clandestinas e adulteradas; veja a lista preparada pelo O POVO, com base nas recomendações do Ministério da Saúde: Evite o consumo de bebidas destiladas que tenham procedência duvidosa ou desconhecida: compre apenas em locais e de fornecedores de confiança. Sempre verifique se os fornecedores são legalizados e têm o seu sistema de distribuição seguro; Desconfie de preços muito abaixo do mercado: valores de bebidas, promocionais ou não, que sejam até 60% mais baratos que o usual podem indicar adulteração; Verifique o estado do lacre e do selo fiscal (IPI): localizado no gargalo da garrafa, o selo é obrigatório e deve estar intacto. O lacre deve estar firme e sem sinais de violação; Exija a nota fiscal da bebida após a compra: o comprovante serve para garantir que os produtos foram comercializados e distribuídos por distribuidores confiáveis; Veja a qualidade do líquido: alteração na cor, turbidez ou presença de sedimentos, além de um odor químico forte podem ser fortes indícios de falsificação. Os destilados devem ser transparentes e não apresentar um cheiro forte, dependendo de qual é a bebida; Assegure que o descarte das embalagens foi feito corretamente: as garrafas devem ser quebrada para impedir a reutilização por falsificadores antes do descarte. “É muito importante aumentar o número de notificações de casos suspeitos. Nós já temos um guia para orientar os profissionais: como tratar e como diagnosticar. Além disso, também temos no Brasil o antídoto recomendado, o etanol farmacêutico”, acrescentou o ministro da saúde, Alexandre Padilha, em coletiva à imprensa, para a população que frequenta bares e festas, principalmente.

Sintomas como dor de cabeça, visão adulterada, confusão mental e náusea são os principais alertas para uma suspeita de contaminação por metanol. Mesmo sendo similares aos de uma ressaca, devem ser suspeitados quando persistem entre 12h e 24h após o consumo da bebida adulterada. Nesse caso, o paciente deve procurar atendimento médico o quanto antes, como o posto do SUS mais próximo, para uma investigação e tratamento adequado. Deve relatar o contexto da digestão, assim como horário, tipo de bebida e se havia rótulos no conteúdo.