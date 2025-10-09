Coca-Cola não tem metanol; por que refrigerantes não têm risco

Os casos de contaminação por metanol são em bebidas destiladas e não em refrigerantes como a Coca-Cola / Crédito: Reprodução/Pixabay

Com as mais de 200 notificações ao Ministério da Saúde sobre suspeitas de intoxicação por metanol, boatos sobre a substância e casos circulam nas redes sociais. Um deles é sobre a contaminação da Coca-Cola por metanol, que começou com a circulação de um vídeo gerado por Inteligência Artificial (IA) da jornalista Renata Vasconcellos nas redes sociais. Na mídia falsificada, alerta sobre a detecção no refrigerante e em leite.

Em nota à imprensa, a assessoria da Coca-Cola informou que não há relação entre a bebida e os casos em alta. Também nega a existência de uma investigação sobre a companhia. “Todas as nossas bebidas seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança e são 100% seguras”, explicam. Leia mais Tarcísio sobre casos de metanol: "No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, me preocupo" Sobre o assunto Tarcísio sobre casos de metanol: "No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, me preocupo"

Intoxicação por metanol: Coca-Cola pode ser contaminada? Até o momento, todas as notificações sobre a contaminação por metanol foram por produtos destilados, como cachaça, vodca e tequila. Nenhum caso com bebidas não alcoólicas foi registrado, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O metanol tem o gosto adocicado e similar ao do etanol. Por isso, uma tentativa de falsificação do refrigerante pela substância seria facilmente percebida, segundo peritos criminais que investigam as notificações no país, já que não tem teor alcoólico na sua fórmula original.

As bebidas adulteradas podem passar despercebidas em casos de 30% a 40% de álcool na sua composição, principalmente. Isso explica que a substância camufla com o seu sabor tradicional, podendo aparentar “um pouco mais forte” do que o normal. Além disso, a Coca-Cola é um líquido carbonatado, sendo mais difícil de falsificar por exigir um equipamento apropriado para o processo. Sobre o processo de produção, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR) explica em nota ao O POVO que todos os lotes de bebida são monitorados pelo controle de qualidade das empresas nas diversas etapas de produção.

Nesse caso, a fiscalização da fabricação é feita periodicamente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e por fiscais do serviço de Vigilância Sanitária (Visas Estaduais). O sistema também é validado por auditorias internas e externas, para validar a inspeção. Esses órgãos também fazem a coleta de amostras de produtos no mercado para fazer uma avaliação em laboratório. O objetivo é “reforçar o compromisso do setor com a qualidade, rastreabilidade e segurança alimentar”, afirma a ABIR. Coca-Cola pode ser contaminada por metanol pela sua embalagem? Os casos de contaminação são relatados pelas vítimas após o consumo de destilados, normalmente vendidos em garrafas de vidro. Mais de 100 mil foram apreendidas pela Polícia Civil com a Vigilância Sanitária em São Paulo, nesta terça, 7.