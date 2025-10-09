Metanol em bebidas: o que se sabe e quais as teses da polícia

O que se sabe e quais as teses da polícia sobre o surto de metanol Polícia de São Paulo trabalha com duas linhas de investigação. PF investiga vínculo com crime organizado e adulteração de combustíveis. Ministério da Saúde busca antídotos no mercado internacional 07:13 | 09/10/2025 Atualizado às 07:51 | 09/10/2025 Autor DW DW Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

A contaminação por metanol, ao digerir uma bebida adulterada, pode causar cegueira por poder atacar o nervo óptico / Crédito: Reprodução/Freepik

Em 12 de setembro, uma sexta-feira, o empresário Ricardo Lopes passou mal e foi internado no Hospital Villa Lobos, em São Paulo. Quatro dias depois, ele morreu com um quadro de sangue ácido e edema cerebral. A confirmação de que Lopes foi a primeira vítima de intoxicação por metanol veio apenas em outubro, quando as autoridades já investigavam outros casos suspeitos de óbito por consumo de bebidas adulteradas.

O problema não é inédito no Brasil. Em 1992, quatro pessoas morreram em São Paulo pelo mesmo motivo. Em 1999, a Bahia registrou 35 mortes por ingestão de cachaça contaminada. O novo surto, porém, vem ganhando proporções nacionais. O problema já foi notificado em ao menos 13 estados, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) na última segunda-feira. A pasta confirmou 16 casos de intoxicação por metanol de pacientes em tratamento e investiga outros 209. Também foram contabilizados 13 óbitos suspeitos, que estão em análise, e dois confirmados. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo atestou uma terceira morte, em São Bernardo do Campo. As outras duas vítimas haviam consumido bebidas alcoólicas em bares da capital paulista.

Metanol em bebidas: o que as autoridades já identificaram Ainda não se sabe a origem do metanol que causa intoxicação em São Paulo, principal afetado pelo problema com casos notificados em 25 cidades. Contudo, diligências realizadas nos bares onde vítimas consumiram destilados levaram à descoberta de milhares de garrafas sem rótulo e sem comprovação de procedência. Até o momento, a polícia paulista prendeu 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas nos últimos dias. Segundo o governo de São Paulo, elas não têm relação entre si, o que pode indicar que diferentes operações de falsificação acontecem de forma simultânea. Um dos suspeitos foi detido por supostamente abastecer falsificadores com garrafas, rótulos, tampas e selos imitando produtos originais.

Ao menos 11 estabelecimento foram interditados por questões sanitárias e, desde o final de setembro, 16 mil garrafas foram apreendidas. Deste total, 1,2 mil foram encontrados com rótulos trocados em Diadema. Outros 103 mil vasilhames vazios foram confiscados em um galpão clandestino na capital paulista que vendia as garrafas para terceiros. Uma fábrica clandestina foi fechada em Jundiaí e 316 mil rótulos falsificados foram encontrados em diligências em quatro cidades. Produtos confiscados são periciados pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que já encontrou metanol em destilados vendidos por duas distribuidoras de bebidas.

Segundo nota técnica, a concentração da substância indica que ela não é fruto de destilação natural e estava acima dos níveis permitidos por lei. As linhas de investigação da Polícia Civil Em entrevista à CNN, o delegado-geral de São Paulo, Artur Dian, afirmou que os agentes trabalham com duas linhas de investigação. Em uma delas, as bebidas teriam sido propositalmente adulteradas para aumentar seu volume. Nessa avaliação, o falsificador pode ter tido a intenção de "batizar" o destilado com etanol puro, comprado em posto de gasolina, sem saber que o produto estava contaminado com metanol.