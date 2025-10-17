Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tecidos com substância suspeita são apreendidos no Aeroporto

PF apreende 26kg de cocaína escondidos em tecidos no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal inspecionou a bagagem do passageiro na área de check-in após o suspeito apresentar informações contraditórias
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em área de check-in para voo com destino à França, culminou na apreensão de 26,10 kg de cocaína nesta sexta-feira, 17. A substância ilícita estava embebida em tecidos dentro da mala de um passageiro.

O homem, que afirmava ter o país de Madagascar como destino final, estava em Fortaleza desde o dia 13 de outubro. Na abordagem, constatou-se que o voo havia sido cancelado, com previsão de reprogramação apenas para o dia 19.

A inspeção foi realizada após o viajante relatar informações que se contradiziam. Os objetos encontrados — diversos panos — aparentavam estar imbuídos em uma substância suspeita.

Carga irregular avaliada em R$ 487 mil é apreendida na Grande Fortaleza | LEIA MAIS

PF apreende tecidos com substância suspeita no aeroporto

Um teste preliminar constatou resultado positivo para cocaína e o homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Ceará.

O passageiro ainda poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Passageira morre na sala de embarque de aeroporto em Fortaleza | LEIA MAIS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar