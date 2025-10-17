Tecidos com substância suspeita são apreendidos no Aeroporto

PF apreende 26kg de cocaína escondidos em tecidos no Aeroporto de FortalezaA Polícia Federal inspecionou a bagagem do passageiro na área de check-in após o suspeito apresentar informações contraditórias
Uma fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em área de check-in para voo com destino à França, culminou na apreensão de 26,10 kg de cocaína nesta sexta-feira, 17. A substância ilícita estava embebida em tecidos dentro da mala de um passageiro.
O homem, que afirmava ter o país de Madagascar como destino final, estava em Fortaleza desde o dia 13 de outubro. Na abordagem, constatou-se que o voo havia sido cancelado, com previsão de reprogramação apenas para o dia 19.
A inspeção foi realizada após o viajante relatar informações que se contradiziam. Os objetos encontrados — diversos panos — aparentavam estar imbuídos em uma substância suspeita.
Um teste preliminar constatou resultado positivo para cocaína e o homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Ceará.
O passageiro ainda poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.
