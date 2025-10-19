PF prende suposto membro de grupo que comprou lotérica para aplicar golpes

FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação nas lotéricas de Fortaleza. Imagem de apoio ilustrativa. / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do RN e do PR prendeu um homem que teria aplicado golpes usando uma casa lotérica. A operação ocorreu na noite da sexta-feira, 17. Segundo a PF, o suspeito integra um grupo criminoso que adquiriu uma lotérica na cidade de Jundiá, a 70 km de Natal (RN). A identidade dele não foi divulgada.