Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF prende suposto membro de grupo que comprou lotérica para aplicar golpes

PF prende suposto membro de grupo que comprou lotérica para aplicar golpes

Homem foi detido em Curitiba (PR) ao sair de voo vindo do RN, onde crimes ocorreram; grupo também é suspeito de ter aplicado golpes com lotérica em SP
Autor Cidades O POVO
Autor
Cidades O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do RN e do PR prendeu um homem que teria aplicado golpes usando uma casa lotérica. A operação ocorreu na noite da sexta-feira, 17.

Segundo a PF, o suspeito integra um grupo criminoso que adquiriu uma lotérica na cidade de Jundiá, a 70 km de Natal (RN). A identidade dele não foi divulgada.

Leia mais

Golpe em lotérica envolvia "autenticações irregulares" de boletos

Após comprar o local, os criminosos realizaram "autenticações irregulares" de diversos boletos. Os valores dos pagamentos eram, então, transferidos para contas de membros da quadrilha.

LEIA TAMBÉM | Mega-Sena: bolão em Fortaleza acerta 5 números e leva R$ 244,5 mil

De acordo com a corporação, centenas de boletos teriam sido usados na fraude. Não há informações, até o momento, sobre o valor total desviado no esquema. Também não foi detalhado por quanto tempo o grupo realizou os golpes.

Leia mais

Grupo que praticou fraude usando lotérica pode ter aplicado outros golpes

A PF monitorava a movimentação do suspeito, que embarcou, na sexta-feira, em um voo de Natal para Curitiba (PR). Ele foi detido ao chegar à capital paranaense. As investigações para identificar e capturar outros membros da organização criminosa seguem em andamento.

Ainda segundo o órgão, um golpe similar aconteceu, na mesma semana, na cidade de Suzano (SP). A PF está apurando a possibilidade de ambos os crimes terem sido praticados pelo mesmo grupo.

Mais notícias nacionais

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar