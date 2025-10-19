PF prende suposto membro de grupo que comprou lotérica para aplicar golpes

PF prende suposto membro de grupo que comprou lotérica para aplicar golpesHomem foi detido em Curitiba (PR) ao sair de voo vindo do RN, onde crimes ocorreram; grupo também é suspeito de ter aplicado golpes com lotérica em SP
Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do RN e do PR prendeu um homem que teria aplicado golpes usando uma casa lotérica. A operação ocorreu na noite da sexta-feira, 17.
Segundo a PF, o suspeito integra um grupo criminoso que adquiriu uma lotérica na cidade de Jundiá, a 70 km de Natal (RN). A identidade dele não foi divulgada.
Golpe em lotérica envolvia "autenticações irregulares" de boletos
Após comprar o local, os criminosos realizaram "autenticações irregulares" de diversos boletos. Os valores dos pagamentos eram, então, transferidos para contas de membros da quadrilha.
De acordo com a corporação, centenas de boletos teriam sido usados na fraude. Não há informações, até o momento, sobre o valor total desviado no esquema. Também não foi detalhado por quanto tempo o grupo realizou os golpes.
Grupo que praticou fraude usando lotérica pode ter aplicado outros golpes
A PF monitorava a movimentação do suspeito, que embarcou, na sexta-feira, em um voo de Natal para Curitiba (PR). Ele foi detido ao chegar à capital paranaense. As investigações para identificar e capturar outros membros da organização criminosa seguem em andamento.
Ainda segundo o órgão, um golpe similar aconteceu, na mesma semana, na cidade de Suzano (SP). A PF está apurando a possibilidade de ambos os crimes terem sido praticados pelo mesmo grupo.