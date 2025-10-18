Agricultor se antecipa a golpe, lucra R$ 50 e viraliza na web; vídeo

'Golpe no golpista': a publicação, realizada na terça-feira, 14, possui mais de 5 milhões de visualizações / Crédito: Reprodução | Instagram@loveorganicos

“Vou te contar como é que eu dei um golpe no golpista”: é assim que o agricultor Geraldo Rodrigues inicia o seu relato viral nas redes sociais. A publicação, realizada na terça-feira, 14, possui 5,2 milhões de visualizações e descreve a interação com o suposto farsante. Rodrigues teria recebido uma mensagem no WhatsApp de um desconhecido, solicitando ajuda no pagamento de uma conta, no valor de R$ 3.500. Apesar de ter notado imediatamente a tentativa de golpe, o homem decidiu permanecer na conversa.

"Eu falei: 'esse valor eu não tenho na conta, mas eu vou tirar do limite do meu cartão'. E ele disse: 'faz isso aí, que até de noite eu te pago'", explica o agricultor. "Aí passei dois minutinhos e falei: 'cara, você não acredita. Tentei fazer três vezes, deu que a conta era suspeita'".

Em seguida, afirmando que o cartão havia sido bloqueado pelas tentativas, Geraldo acrescentou que precisaria de um Uber para se deslocar até o banco. Sem dinheiro pelo “bloqueio” da conta, decidiu pedir ao próprio golpista um crédito de R$ 50 no aplicativo de transporte. “Mandei o link do Pix, o cara botou R$ 50 reais no meu Uber”, diz o homem, sem conter as risadas. “Tomei R$ 50 do bandido”.