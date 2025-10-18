Agricultor se antecipa a golpe, lucra R$ 50 e viraliza na web; vídeo

Agricultor se antecipa a golpe, lucra R$ 50 e viraliza na web; vídeoO vídeo original, publicado nas redes sociais, alcançou mais de 5 milhões de visualizações e relata como o homem decidiu enganar um golpista
“Vou te contar como é que eu dei um golpe no golpista”: é assim que o agricultor Geraldo Rodrigues inicia o seu relato viral nas redes sociais. A publicação, realizada na terça-feira, 14, possui 5,2 milhões de visualizações e descreve a interação com o suposto farsante.
Rodrigues teria recebido uma mensagem no WhatsApp de um desconhecido, solicitando ajuda no pagamento de uma conta, no valor de R$ 3.500. Apesar de ter notado imediatamente a tentativa de golpe, o homem decidiu permanecer na conversa.
“Eu falei: ‘esse valor eu não tenho na conta, mas eu vou tirar do limite do meu cartão’. E ele disse: ‘faz isso aí, que até de noite eu te pago’”, explica o agricultor. “Aí passei dois minutinhos e falei: ‘cara, você não acredita. Tentei fazer três vezes, deu que a conta era suspeita’”.
Como os memes permanecem em alta e ganham efemérides comemorativas | SAIBA MAIS
Em seguida, afirmando que o cartão havia sido bloqueado pelas tentativas, Geraldo acrescentou que precisaria de um Uber para se deslocar até o banco. Sem dinheiro pelo “bloqueio” da conta, decidiu pedir ao próprio golpista um crédito de R$ 50 no aplicativo de transporte.
“Mandei o link do Pix, o cara botou R$ 50 reais no meu Uber”, diz o homem, sem conter as risadas. “Tomei R$ 50 do bandido”.
ChatGPT ‘escolhe’ números de loteria e mulher ganha R$ 540 mil nos EUA | LEIA MAIS
Agricultor se antecipa a golpe: internautas comentam o caso
O vídeo também rendeu 15,1 mil comentários dos internautas, que reagiram à história e decidiram continuar a brincadeira. “Rapaz, se foi verdade, merece música no Fantástico”, disse um usuário, acrescentando emojis de palmas e risadas.
Outros replicaram com experiências similares, enquanto a maioria indicava que Geraldo teria vingado “boa parte dos brasileiros” com a sua ação. “O Brasil não é para amadores”, completa.