Mega-Sena: bolão em Fortaleza acerta 5 números e leva R$ 244,5 mil

Outra aposta, de bilhete único, em Fortaleza, levou R$ 48.914,30. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números, com prêmio máximo de R$ 48 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2.929 , que pagaria R$ 48 milhões, acumulou. No entanto, um bolão de 14 cotas realizada na Sorteca, em Fortaleza, acertou cinco números e vai levar para casa R$ 244.571,46 . Outra aposta feita em Fortaleza, desta vez de bilhete único, vai faturar R$ 48.914,30.

O sorteio foi realizado às 20 horas deste sábado, dia 18,no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, ao todo, 55 apostas acertaram cinco números.

Outras 4.762 apostas acertaram quatro números do sorteio, resultando em um prêmio de R$ 931,23, em caso de bilhete simples. Destas, 103 foram feitas em lotéricas cearenses.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, dia 21, e pagará prêmios de até R$ 76 milhões.