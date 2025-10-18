Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega-Sena: bolão em Fortaleza acerta 5 números e leva R$ 244,5 mil

Outra aposta, de bilhete único, em Fortaleza, levou R$ 48.914,30. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números, com prêmio máximo de R$ 48 milhões
O prêmio principal da Mega-Sena, concurso 2.929, que pagaria R$ 48 milhões, acumulou. No entanto, um bolão de 14 cotas realizada na Sorteca, em Fortaleza, acertou cinco números e vai levar para casa R$ 244.571,46. Outra aposta feita em Fortaleza, desta vez de bilhete único, vai faturar R$ 48.914,30.

Resultado da Mega-Sena de hoje (18/10/25): Concurso 2929

03 - 08 - 07 - 51 - 35 - 34

O sorteio foi realizado às 20 horas deste sábado, dia 18,no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, ao todo, 55 apostas acertaram cinco números.

Outras 4.762 apostas acertaram quatro números do sorteio, resultando em um prêmio de R$ 931,23, em caso de bilhete simples. Destas, 103 foram feitas em lotéricas cearenses.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, dia 21, e pagará prêmios de até R$ 76 milhões. 

Confira a transmissão do sorteio pelo YouTube:

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

