Anvisa proíbe cosméticos, suplementos e mais; veja marcas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fiscalizou diversos setores e determinou apreensões e proibições; confira detalhes / Crédito: Divulgação

Foi suspensa na última sexta-feira, 17, de forma imediata a venda, a distribuição, a produção, a publicidade e a utilização de todos os itens de higiene e limpeza, sejam cosméticos ou saneantes, fabricados pela companhia Maxx Química e Sistemas de Limpeza Ltda. O veto acontece após fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira 16, resultado de uma inspeção que identificou irregularidades graves nas operações da empresa.

Cosméticos capilares Em uma ação separada, a Anvisa também determinou a apreensão de dois produtos de maquiagem capilar, cuja origem da empresa produtora não foi identificada. Assim, os itens intitulados Dexe Hair Building Fibers (Fibra Capilar em Pó) e Maycheer Pang Pang Hair Shadow (Maquiagem Capilar em Pó) foram totalmente proibidos no País. A razão para a interdição dos cosméticos para cabelo mencionados é a ausência de registro na Anvisa, um procedimento obrigatório para a circulação de produtos.

Tais artigos estavam sendo produzidos, anunciados e comercializados sem a devida autorização e avaliação prévia da Agência, o que impossibilita a checagem de sua segurança e composição, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade. Suplementos proibidos pela Anvisa Também na quinta-feira, 16, a Agência a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Angry Supplements, fabricados por empresa desconhecida. A medida ainda proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos. Os suplementos estão em situação irregular e seguem sendo importados, divulgados e comercializados em plataformas de vendas on-line. As irregularidades são as seguintes: