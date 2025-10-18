Anvisa proíbe cosméticos, suplementos e mais; veja marcas

Anvisa proíbe produtos de limpeza, cosméticos, suplementos e mais; veja marcasUma série de produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa ou em descumprimento a normas de segurança sanitária
Foi suspensa na última sexta-feira, 17, de forma imediata a venda, a distribuição, a produção, a publicidade e a utilização de todos os itens de higiene e limpeza, sejam cosméticos ou saneantes, fabricados pela companhia Maxx Química e Sistemas de Limpeza Ltda.
O veto acontece após fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira 16, resultado de uma inspeção que identificou irregularidades graves nas operações da empresa.
A suspensão dos cosméticos da empresa foi motivada por uma inspeção sanitária que aconteceu entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro.
Durante a visita, foi constatado que a Maxx Química não estava em conformidade com o exigido pelo Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, norma fundamental para garantir a qualidade e segurança.
O descumprimento das normas aplicáveis aos produtos saneantes representa um risco à saúde pública, já que a falta de controle na produção pode comprometer a eficácia e a segurança desses itens utilizados amplamente.
Cosméticos capilares
Em uma ação separada, a Anvisa também determinou a apreensão de dois produtos de maquiagem capilar, cuja origem da empresa produtora não foi identificada.
Assim, os itens intitulados Dexe Hair Building Fibers (Fibra Capilar em Pó) e Maycheer Pang Pang Hair Shadow (Maquiagem Capilar em Pó) foram totalmente proibidos no País.
A razão para a interdição dos cosméticos para cabelo mencionados é a ausência de registro na Anvisa, um procedimento obrigatório para a circulação de produtos.
Tais artigos estavam sendo produzidos, anunciados e comercializados sem a devida autorização e avaliação prévia da Agência, o que impossibilita a checagem de sua segurança e composição, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade.
Suplementos proibidos pela Anvisa
Também na quinta-feira, 16, a Agência a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Angry Supplements, fabricados por empresa desconhecida. A medida ainda proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos.
Os suplementos estão em situação irregular e seguem sendo importados, divulgados e comercializados em plataformas de vendas on-line. As irregularidades são as seguintes:
- Ausência de regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);
- Inexistência de rotulagem em língua portuguesa que contenha informações sobre a denominação, os ingredientes, as advertências, as informações nutricionais, entre outros dados; e
- Fabricante ou importador nacional não identificado e não regularizado junto ao SNVS.
Mix de adoçantes também está suspenso
A Rubali Alimentos Ltda. também foi atingida por uma medida da Anvisa e seu ‘Mix de Adoçantes’ da marca Impossible Sugar Veganutris deve ser recolhido do mercado.
A ação fiscal foi tomada porque o Mix de Adoçantes segue sendo produzido e comercializado, contendo irregularidades como:
- Alegação nutricional "zero açúcar" (não poderia ser usada, já que na tabela nutricional está descrito que o produto contém 3,9g em 100g de açúcares totais);
- Presença de inulina (ingrediente não autorizado para a categoria adoçante de mesa); e
- Falta de elementos obrigatórios na rotulagem, como a denominação de venda e as instruções de preparo e uso do adoçante.
Anvisa proíbe oito produtos de Cannabis sem registro da Golden CBD Plus
No dia anterior, uma série de produtos comercializados como de uso medicinal também foram proibidos no Brasil.
Uma ação de fiscalização da Anvisa determinou a proibição de oito produtos de Cannabis da empresa norte-americana Golden CBD Plus – EUA. Com isso, a empresa não pode mais comercializar e nem divulgar os produtos.
Veja os itens proibidos:
- Sleep - Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes).
- Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes).
- Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes).
- Painkiller - Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes).
- Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes).
- T-Immune - Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes).
- Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes).
- Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes).
Os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa. Além disso, os itens são fabricados por empresa que não possui Autorização de Funcionamento da Agência para produzi-los.
Tirzepatida
A ação fiscal da Anvisa também atingiu todos os lotes do medicamento Tirzepatida T.G.5, de empresa não identificada. Conforme determina a medida, o produto deve ser apreendido e está completamente proibido no País.
Além de ter origem desconhecida, o medicamento está sendo divulgado sem registro, notificação ou cadastro na Agência.
Jane Alves Shape Caps
A Jane Alves Shape Caps Ltda. foi outra empresa que teve seus medicamentos proibidos pela Anvisa. Sendo assim, não pode mais comercializar, distribuir, fabricar, importar, divulgar e fazer uso dos produtos. Da mesma forma, uma ordem de apreensão foi estabelecida pela Agência.
Os medicamentos são produzidos por empresa não identificada e estão sendo divulgados sem registro, notificação ou cadastro.
Confira os produtos proibidos:
- Shape Turbo (todos os lotes).
- Shape Caps (todos os lotes).
- Detox Bitlife (todos os lotes).
- Black Turbo - Marca Bitlife (todos os lotes).
- Desejo Turbo Feminino - Marca Bitlife (todos os lotes).
- Desejo Turbo Masculino - Marca Bitlife (todos os lotes).