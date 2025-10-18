ChatGPT ‘escolhe’ números de loteria e mulher ganha R$ 540 mil nos EUA

Tammy Carvey (direita) e seu marido (esq.) recebendo o prêmio da loteria / Crédito: Divulgação/Michigan Lottery

Usando os números gerados pelo ChatGPT, a norte-americana Tammy Carvey, 45, foi a vencedora de um prêmio equivalente a US$ 100 mil no sorteio Powerball da Loteria de Michigan, nos Estados Unidos, em 6 de setembro. O valor alcançaria cerca de R$ 540.520 no Brasil. Carvey, que acertou quatro bolas brancas e a Powerball, deveria ganhar US$ 50 mil (mais de R$ 270 mil). Contudo, utilizando um recurso do sorteio, intitulado “Power Play”, o prêmio foi multiplicado, chegando à quantia recebida pela mulher.