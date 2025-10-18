ChatGPT ‘escolhe’ números de loteria e mulher ganha R$ 540 mil nos EUA

ChatGPT ‘escolhe’ números de loteria e mulher ganha R$ 540 mil nos EUAA apostadora, que vive no estado de Michigan, usou os números selecionados pela inteligência artificial e ainda teve o valor do prêmio dobrado
Usando os números gerados pelo ChatGPT, a norte-americana Tammy Carvey, 45, foi a vencedora de um prêmio equivalente a US$ 100 mil no sorteio Powerball da Loteria de Michigan, nos Estados Unidos, em 6 de setembro. O valor alcançaria cerca de R$ 540.520 no Brasil.
Carvey, que acertou quatro bolas brancas e a Powerball, deveria ganhar US$ 50 mil (mais de R$ 270 mil). Contudo, utilizando um recurso do sorteio, intitulado “Power Play”, o prêmio foi multiplicado, chegando à quantia recebida pela mulher.
“Pedi ao ChatGPT um conjunto de números da Powerball e esses foram os números que joguei no meu bilhete”, disse a ganhadora. Os números indicados pela inteligência artificial foram: 11-23-44-61-62-17.
A mulher também declarou que apenas participa do sorteio quando o prêmio principal atinge altos valores. Na ocasião, a compensação poderia chegar a US$ 1 bilhão, o que motivou a compra do bilhete.
“Meu marido e eu ficamos totalmente descrentes”, disse Carvey em informe à Loteria de Michigan. O casal planeja quitar a casa com o dinheiro recebido e economizar a quantia restante.
Máquinas podem pensar? CONFIRA os 70 anos de história que levaram à inteligência artificial dos dias atuais