Golpistas usam IA para se passar por dono de lotérica em Fortaleza

Na ocasião, um vídeo do dono da Loteria Aldeota (localizada na avenida Dom Luís em Fortaleza), Alessandro Montenegro , publicado nas redes oficiais da empresa, foi alterado.

De acordo com o mesmo, mais de 500 pessoas de todo o Brasil caíram no golpe apenas neste período entre o Natal e Ano Novo. Além disso, ele reforça que como sua casa lotérica é “conhecida por suas apostas vencedoras” as vítimas foram de todo o Brasil.

Crédito: Reprodução do site criado pelos golpistas

Na aba, que utiliza inclusive a logo da Caixa, o cliente tem a opção de escolher entre comprar bolões de 15 a 20 dezenas. Os valores são de até R$ 109,9, montante, que segundo Alessandro, é muito abaixo do que o preço real.

Your browser does not support the video tag.

“A gente tomou conhecimento de algumas vítimas já nos dias 30 e 31, que as pessoas estavam ligando para gente pedindo a foto desse bolão. Porque o golpista usa um vídeo da gente, muda a minha fala, manda clicar numa plataforma de pagamento, mas não manda o bolão. Então as pessoas começaram a ligar para a gente”.

Ele ressaltou que na época entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e abriu inquérito policial na Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos (DRCC) do Ceará. Porém, como a campanha era temporária, o golpista parou de agir e voltou apenas alguns meses depois.

“Orientamos nossos consumidores a acessarem exclusivamente nossos canais oficiais para informações e conteúdos da Loteria Aldeota. Vídeos e anúncios oficiais são divulgados exclusivamente no Instagram @loteriaaldeota. Caso o vídeo ou conteúdo não esteja publicado em nosso Instagram oficial, trata-se de material não autorizado”.

“Eu comuniquei também de novo para a Polícia e para a Caixa Econômica, mas nós temos aí mais de 500 vítimas e a Polícia não toma as providências. É necessário avisar as pessoas”, acrescentou.

Em caso de dúvida, a recomendação é que o consumidor entre em contato com a lotérica indo na unidade ou ligando para o número 0800 999 5050.

Inquérito instaurado

Em nota encaminhada ao O POVO, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), informou "que investiga um crime de fraude eletrônica ocorrido por meio virtual. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, unidade especializada da PCCE".

O comunicado prossegue, afirmando que "mais informações serão repassadas em momento oportuno, para não comprometer os trabalhos policiais em andamento. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

Quem preferir também pode denunciar pelo telefone da própria delegacia (85 3101-7586) ou ainda via 'e-denúncia', o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.

O POVO também entrou em contato com a Caixa Econômica para saber mais informações sobre o que será feito para evitar essas ocorrências, porém até o momento não obteve retorno, quando o houver a matéria será atualizada. (Colaborou Adriano Queiroz)



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia