Sobe para 17 o número de mortos em acidente com ônibus em PE

Ônibus que capotou em Pernambuco levava mais passageiros do que o informado. / Crédito: Reprodução Jornal do Commercio

Subiu para 17 o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus fretado na noite de sexta-feira, 17, na BR-423, em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), havia cerca de 40 pessoas no coletivo — número superior ao informado inicialmente. O acidente ocorreu entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a SDS suspeitam que algumas das vítimas tenham embarcado como caronas, já que o veículo possuía três listas de passageiros — e nenhuma delas correspondia exatamente às pessoas identificadas no local.

As vítimas são dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Dos 17 mortos, dez já foram identificados pela Polícia Científica, e os demais serão reconhecidos por meio de impressões digitais. LEIA MAIS| Dia do Comerciário 2025: saiba qual a data e onde é feriado no Brasil

Acidente ocorreu durante retorno de viagem ao polo têxtil As vítimas viajavam para realizar compras no polo têxtil da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no interior do estado. O ônibus retornava de viagem quando o acidente aconteceu, cerca de duas horas após a partida. Segundo o termo de fretamento, o coletivo havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE).

"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança", afirma o comunicado policial. O acidente ocorreu por volta das 20h, quando o ônibus invadiu a pista contrária, colidiu contra rochas na lateral da estrada e, em seguida, bateu em um barranco de areia, antes de tombar. As causas ainda estão sendo investigadas pela PRF. LEIA MAIS| Cozinheira que se negou a envenenar policiais militares é morta a tiros e facadas no interior do Ceará



Coletivo invadiu pista contrária e tombou após colisão De acordo com a corporação, o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu as rochas às margens da rodovia. Em seguida, retornou para o sentido correto, mas acabou colidindo novamente e tombando. O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) informou que dois pacientes seguem em estado grave e outros 17 feridos receberam atendimento. O motorista sofreu ferimentos leves e testou negativo para álcool, segundo a polícia. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) atuaram no local para o resgate e retirada das vítimas.