Vítimas denunciam golpe de "falsa arquiteta" em Maracanaú e Fortaleza

Maioria das vítimas registrou boletim de ocorrência relativo à falsa arquiteta e manteve anonimato na matéria / Crédito: Arquivo Pessoal

Quando Alessandra Machado decidiu contratar uma arquiteta para a reforma da casa, escolheu os serviços de uma profissional em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão, tomada em 2024, culminou em atrasos, prejuízos e na descoberta de que não seria a primeira vítima de uma suposta falsa arquiteta. A defesa da profissional afirma que as alegações apresentadas pelos contratantes não condizem com a realidade e que "se mostram distorcidas e inverídicas".

Em seu relato, Alessandra indica que a profissional se deslocou até o imóvel, realizou medições e entregou o rascunho do projeto, recebendo R$ 800. Em seguida, diante de solicitações para que também recomendasse a mão de obra, a mulher primeiro recusou, mas acabou por apresentar os serviços da construtora do pai. “Ela apresentou um orçamento muito abaixo do esperado: cerca de R$ 9 mil para realizar toda a reforma, incluindo materiais. Para fechar o contrato, exigiu 50% do valor adiantado, alegando que seria responsável por tudo: compra de materiais, fiscalização e execução da obra”, diz a vítima. “Assinamos um contrato elaborado por ela e entreguei também a chave da casa”, complementa. O prazo combinado para a reforma, de dois meses, não foi cumprido. Ao pedir a devolução da chave e do valor, Alessandra foi informada de que apenas receberia em caso de distrato elaborado pelo jurídico da suposta arquiteta - o retorno nunca teria acontecido. “Percebendo a má-fé, entrei com uma ação judicial contra ela. Para minha surpresa, ao conversar com meu advogado, descobri que já havia outras três vítimas representadas por ele contra a mesma pessoa”, completa, destacando que ainda registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.).

A defesa contestou as afirmações apresentadas, ressaltando que os contratantes não teriam fornecido a documentação exigida para o cumprimento das normas, o que inviabilizou a plena regularização da obra. "Após os fatos relatados, passaram a ocorrer ameaças e exposições da empresa e de sua sócia nas redes sociais. Tais condutas foram devidamente registradas em âmbito policial", diz ainda a defesa, anexando uma ocorrência por calúnia. A Fortaleza que desafia a arquitetura do medo com casas de muro baixo | LEIA MAIS



Vítimas apontam atrasos e entregas incompletas Uma segunda vítima, que preferiu não se identificar, afirma que, em março de 2024, teria contratado os serviços para a elaboração de um projeto residencial. Apesar de um prazo estipulado de 30 dias, a produção foi recebida três meses depois. “Quando recebi o projeto, aprovei e não modifiquei nada. Ela de prontidão indicou os serviços do pai para executar a obra”, explica. “Aceitei a proposta e paguei à vista o valor de R$ 45 mil para a execução com o pai dela, que me deu um prazo de 45 dias para a finalização, pois eram quatro funcionários”. Nove meses depois, com o serviço incompleto, a contratante decidiu dispensar o pai da profissional. Contudo, na primeira chuva do ano, recorda-se que o teto da parte construída caiu e a casa inteira acabou com infiltrações.

“Perdi toda a mobília projetada (devido à infiltração) e descobri que não foi feita a calha da casa”, diz. “Cheguei a usar minhas redes sociais para publicar o ocorrido e dois casais me procuraram para informar que, durante a obra da minha casa, a falsa arquiteta e o pai levaram essas famílias até a minha casa, para ‘mostrar serviço’, fazendo propagandas. Tudo isso sem o meu consentimento”. LEIA MAIS | Arquitetos discutem planejamento urbano e o Plano Diretor de Fortaleza

