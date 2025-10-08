5 mortes por intoxicação de metanol em São Paulo: os números da crise até agora

Getty Images O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (8/10) duas novas mortes por consumo de bebida com metanol, um composto químico de uso industrial, presente em solventes, combustíveis e outros produtos. Com isso, o total de óbitos confirmados subiu para cinco. As vítimas são três homens moradores da capital, de 45, 46 e 54 anos; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; e um homem de Osasco de 23 anos.

São Paulo soma 20 casos confirmados de intoxicação pela substância, imprópria para consumo humano devido à sua elevada toxicidade, incluindo as mortes confirmados. O governo paulista investiga ainda outros 181 casos, com seis mortes suspeitas — três no município de São Paulo, duas em São Bernardo do Campo e uma em Cajuru, no interior do Estado. Em todo o país, já são 24 casos de intoxicação por metanol confirmados. Além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul registraram a intoxicação pela substância. A Polícia Civil de São Paulo apura se bebidas eram falsas ou adulteradas, ou se o metanol foi usado na higienização de garrafas usadas na fabricação destes produtos.

A principal linha de investigação é o uso de metanol para aumentar o volume de bebida adulterada. No entanto, a contaminação por metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas também é uma hipótese. Uma força-tarefa foi criada para investigar as intoxicações causadas pela substância e 17 fiscalizações da Vigilância Sanitária, Procon-SP e Polícia Civil foram realizadas em bares, adegas e distribuidoras na semana passada. As investigações buscam saber agora se foram dessas duas distribuidoras que saíram as bebidas que causaram as mortes registradas no Estado de São Paulo.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que, até o momento, "não há nenhum indício de participação" da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) nas contaminações. Nelson Almeida/AFP via Getty Images Bar Ministrão foi fechado em São Paulo por suspeita de metanol na bebida Isso porque, segundo Derrite, as pessoas que foram presas no âmbito da investigação até agora não têm relação com o PCC, e os lugares onde foram constatadas bebidas adulteradas são distintos. Até o momento, foram feitas 45 prisões. Além disso, a Justiça autorizou a destruição imediata de 100 mil vasilhames apreendidos no inquérito que apura responsabilidades pela adulteração de bebidas.