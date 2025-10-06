Intoxicação por metanol: mundo já teve 40 mil casos e 14 mil mortes nos últimos 27 anos, indica levantamento

Getty Images O governo de São Paulo confirmou no fim de semana a segunda morte relacionada ao consumo de bebidas contendo metanol — um composto químico de uso industrial presente em solventes, combustíveis e outros produtos. O total de notificações no Brasil chegou a 225, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (5/10), incluindo casos confirmados e suspeitos, além de óbitos. Até o momento, 16 casos foram confirmados e 209 estão em investigação.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências, com 192 notificações — cerca de 85% do total nacional. Desses registros, 14 casos foram confirmados, incluindo os dois óbitos, enquanto 178 seguem em investigação, com sete mortes sob análise. Ainda não se sabe se o metanol foi adicionado a bebidas falsificadas (para dar mais volume e barateá-las), ou se são casos de contaminação — mas as declarações dadas pelas autoridades até o momento apontam para a primeira opção. Segundo dados do Médicos Sem Fronteiras (MSF), estima-se que cerca de 40 mil pessoas em todo o mundo já tenham sido afetadas por intoxicação por metanol desde 1998, resultando em aproximadamente 14,4 mil mortes. A organização ressalta, porém, que esses números são apenas estimativas, baseadas em reportagens, publicações e comunicações pessoais — e, portanto, não podem ser considerados dados oficiais ou totalmente precisos.

De acordo com o MSF, milhares de pessoas sofrem intoxicação por metanol todos os anos. Quando o tratamento não é feito a tempo, as taxas de mortalidade variam de 20% a 40%, dependendo da concentração da substância e da quantidade ingerida. Ainda assim, a organização acredita que esses índices subestimam a gravidade real do problema já que muitos casos não são diagnosticados corretamente e vários surtos de intoxicação nunca chegam a ser identificados como envenenamento por metanol. As estatísticas disponíveis indicam que a Ásia é a região com maior incidência de intoxicações, com surtos recorrentes em países como Indonésia, Índia, Camboja, Vietnã e Filipinas.

Em 2024, a BBC News publicou reportagem sobre o caso de três amigas britânicas que faleceram após intoxicação por metanol em Laos, também na Ásia. Outro caso, no mesmo país, é o do britânico Calum Macdonald, que sobreviveu, mas perdeu a visão permanentemente por conta da substância. O levantamento do Médicos Sem Fronteiras aponta que, nos últimos 6 anos, entre 2019 e 2025, Indonésia, Índia e Rússia lideram o numero de ocorrências. E mais recentemente, em 2025, segundo os dados, a Turquia é o país mais afetado até o momento, com grandes surtos em Istambul (235 casos) e Ancara (94 casos). No ano anterior, 2024, a Índia lidera, com 227 ocorrências Tamil Nadu e cerca de 165 em Bihar.